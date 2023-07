Neverjetna poletna razprodaja: originalni Windowsi za samo šest evrov

Zaradi visoke cene Officea 2021 Professional se veliko ljudi odloči za brezplačne alternative, ampak vsi vemo, da nič ne more nadomestiti Officeove zbirke programov. Če izberete kaj drugega, imate lahko težave, ki vse še dodatno zapletejo. Ne skrbite, Keysoff bo rešil vašo težavo. Na Keysoffu ponujajo poceni originalno programsko opremo. Čaka vas odlična ponudba. Office 2021 Professional stane samo 26,25 €, kar je najnižja cena, in vključuje nove različice programov Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access in OneNote. Izkoristite priložnost in povečajte svojo produktivnost z Microsoft Officeom Professional 2021. Na voljo so tudi Windowsi po izjemnih cenah. Windows 10 Pro stane samo 7,35 €. Kupite enkrat in uporabljate do konca življenja. To je izjemna ponudba.

Keysoff zagotavlja, da so licence, ki jih prodaja, 100-odstotno originalne in brez varnostnih tveganj. Licence, ki jih kupite na Keysoffu, nimajo naročnine, kar pomeni, da so doživljenjske in vam omogočajo neomejen dostop do programov. Operacijski sistem bodo podpirali in posodabljali do konca življenjske dobe. Če imate med namestitvijo ali uporabo kakšna vprašanja, lahko pišete Keysoffovi tehnični podpori, ki vam je na voljo 24 ur na dan. Ponujajo tudi doživljenjske poprodajne storitve, zato jim vedno lahko pišete, če imate vprašanja med uporabo programov. Zdaj imate odlično priložnost, da s to odlično ponudbo prihranite denar in končate posodobitev svojega računalnika.