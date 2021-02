Napovedal je epidemijo koronavirusa. Zdaj svari pred nečim še hujšim.

"V prihodnosti ljudi ne bodo pobijale rakete, ampak virusi"

Soustanovitelj računalniškega podjetja Microsoft Bill Gates je spomladi leta 2015 v predavanju TED Talk z naslovom "Naslednji izbruh bolezni? Nismo pripravljeni." opozoril, da je svet izjemno slabo pripravljen na morebitno pandemijo.

Gates, ki se kot ustanovitelj največje zasebne dobrodelne organizacije na svetu v zadnjem času še posebej posveča zajezitvi in iztrebljenju nalezljivih bolezni, je takrat izrazil prepričanje, da naslednja velika grožnja človeštvu ni vojna, temveč morebiten pojav novega neznanega virusa.

"Če bo v naslednjih desetletjih kaj ubilo več kot deset milijonov ljudi, to najverjetneje ne bodo rakete, izstrelki, temveč zelo nalezljiv virus," so besede, ki si jih je morda najbolj zapomnil marsikateri poslušalec Gatesovega predavanja.

Bill Gates je bil po objavi videoposnetka predavanja TED Talk leta 2015 v komentarjih na spletu deležen celo posmeha, da pretirava, oziroma dvomov, ali je on v resnici dovolj kredibilna oseba za napovedovanje epidemij oziroma opozarjanje o virusih. Manjkalo ni seveda tudi znanih teorij zarot, ki Gatesa obtožujejo, da bo (oziroma danes, da je) virus med ljudi v resnici spravil on, s čimer naj bi mastno zaslužil oziroma izpolnil cilj svetovne elite: depopulacijo planeta. Foto: Guliverimage

Gates je svetovne vlade takrat pozval, naj se kaj naučijo iz takrat še zelo aktualne epidemije ebole in sprejmejo ukrepe, s katerimi bo mogoče hitro odkriti in nato zajeziti ter morda preprečiti naslednjo globalno katastrofo, ki bi jo povzročila (neznana) nalezljiva bolezen.

To je nato uspelo koronavirusu SARS-CoV-2. Do danes smo po vsem svetu potrdili že 106 milijonov primerov okužb, zaradi bolezni covid-19 pa je umrlo že 2,3 milijona ljudi (vir).

Gates: Lahko bi rekel "saj sem vam rekel", ampak se ob tem ne bi počutil dobro

Soustanovitelj računalniškega podjetja Microsoft in filantrop, ki je v zadnjem letu zdrsnil na četrto mesto seznama najbogatejših Zemljanov, se je svoje napovedi iz leta 2015 dotaknil v četrtkovem intervjuju za kanal Veritasium na YouTubu, ki mu sledi 8,2 milijona gledalcev.

"Lahko bi rekel 'saj sem vam rekel', ampak se ne bi počutil dobro. Namesto tega se sprašujem, kako bi lahko bil takrat še bolj prepričljiv," je Gates odgovoril na vprašanje voditelja Dereka Mullerja, kako se počuti danes, ko je svet še vedno v primežu pandemije koronavirusa, njega pa pred šestimi leti niso poslušali.

Gates meni, da se bo z globalno pandemijo bolezni covid-19 to spremenilo. "Nekatera tveganja za zdravje in življenja ljudi, kot so manjši potresi, požari, orkani, tudi vojni spopadi, se dogajajo dovolj pogosto, da ljudje nanje ne pozabijo in jih zato tudi jemljejo resno. Pandemije so po drugi strani razmeroma redke, zato prevladuje mentaliteta: zakaj bi vlagali denar v nekaj, kar se ne bo zgodilo še nekaj let? Ta pandemija nam bo pomagala razumeti, da mora biti pripravljenost na naslednjo prioriteta," je dejal.

Predavanje TED Talk leta 2015 ni bilo prvi primer, ko je Bill Gates svet opozoril na alarmantno nepripravljenost na tovrstne izredne dogodke. Že leta 2010, po epidemiji ptičje gripe (H1N1), je namreč posvaril, da je imelo človeštvo pravzaprav veliko srečo, ker je glede na izjemno veliko število okužb umrlo razmeroma malo ljudi. Foto: Getty Images

Dve največji morebitni grožnji človeštvu v prihodnosti? Podnebne spremembe in bioterorizem, pravi Gates.

Podnebne spremembe oziroma globalno segrevanje lahko vsako leto vzamejo več življenj, kot jih je do zdaj zahtevala pandemija bolezni covid-19, je bil v svoji napovedi mračen Gates. Petinšestdesetletni milijarder na to opozarja že nekaj let in svetovne vlade tudi že lep čas poziva k ustanovitvam centralnih agencij za čisto energijo.

"Še imamo čas, toda zaviranje oziroma preprečevanje podnebnih sprememb ne bo dveletni proces kot razvoj cepiva za bolezen covid-19 in nato cepljenje. Če želimo rešiti svoje zanamce, bodo potrebna desetletja prizadevanj," je pred kratkim zapisal Gates in dodal, da bodo potrebne sistemske spremembe, ne zgolj zmanjšanje industrijskih ter prometnih izpustov.

Gates je napovedal tudi, da se bodo v pandemije v prihodnosti skoraj zagotovo še dogajale, a bodo ljudje zaradi aktualne pandemije bolezni covid-19 nanje verjetno bolje pripravljeni. Foto: Reuters

Druga morebitna grožnja človeštvu v prihodnosti je bioterorizem, je Gates dejal za Veritasium in dodal, da ljudje o tem načeloma nočejo govoriti. "Nekdo, ki želi povzročati škodo, lahko virus ustvari v laboratoriju. Verjetnost, da se tako povzroči pandemijo, je večja kot pri virusih, ki nastajajo v naravi," je pojasnil.

