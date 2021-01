Najboljša razprodaja ob začetku leta: "kupiš 1, dobiš 1 brezplačno"

Prva kombinacija: Idealna za lastnike majhnih podjetij ali ljudi, ki potrebujejo boljši varnost in funkcionalnost. Najnovejši in najboljši operacijski sistemi še nikoli niso bili tako ugodni! Zdaj ali nikoli.

Druga kombinacija: Če uporabljate računalnik za brskanje po internetu, plačevanje računov, preverjanje elektronske pošte ali za pretočne vsebine, potem je sistem Windows 10 Home verjetno pravi za vas.

GoDeal24.com je globalna spletna stran, ki prodaja prave licenčne ključe za igre in programsko opremo strankam z vsega sveta. Ko opravite nakup na spletni strani GoDeal24.com, ste lahko prepričani, da sodelujete z zaupanja vredno znamko, ki prodaja samo prave licenčne ključe za programsko opremo.

Na spletni strani GoDeal24.com lahko pričakujete najboljše storitve. Po opravljenem naročilu prejmete izdelke hitro in preprosto po elektronski pošti. Če ob naročilu naletite na težave ali imate kakšno vprašanje, vam je na voljo naš center za stranke, ki z veseljem priskoči na pomoč, lahko pa jim pišete na elektronski naslov service@godeal24.com.

Leta 2021 bo preprosto prihraniti denar z novoletno razprodajo, ki nudi neprekosljive prihranke pri Microsoftovi programski opremi. Uživajte v razprodaji ob koncu leta na strani GoDeal24 in jim pomagajte pripraviti prostor za nove pakete.

Odlična podpora strankam, tudi prek videoklica

Imate vprašanja? Potrebujete pomoč pred ali po naročilu? Vedno smo tu za vas. Pri godeal24.com smo ponosni na odlično podporo strankam. Svoja vprašanja nam sporočite na service@godeal24.com ali prek videoklica na Keysoff.com in naš prijazni svetovalec vam bo pomagal po najboljših močeh.

Kako je lahko tako poceni? Kaj morate vedeti o tem?

Pomembno je vedeti, da obstajata dve vrsti licenc. Komercialne, ki jih je mogoče kupiti tudi na Microsoftovem spletnem mestu, in OEM, ki je kratica za proizvajalca originalne opreme. V smislu funkcionalnosti sta enaki.

Rabljeni programski ključi se lahko v skladu s sklepom Evropskega sodišča v Evropski uniji prodajajo popolnoma zakonito.

Vendar obstaja razlika v podpori in uporabi med obema različicama. Komercialna različica se lahko uporablja na več računalnikih, medtem ko je različica OEM vezana na strojno opremo, na kateri je bila prvič aktivirana.

Spletna trgovina godeal24.com prodaja tako imenovane licence OEM.

Keysoff.com vsak dan proda približno 1.500 licenc po svetu. Garancijsko nadomestilo se aktivira le v enem odstotku primerov.

Zagotavljamo, da so vse licence veljavne, in hkrati ponujamo 1-LETNO GARANCIJO NA STORITEV, ki vas ščiti pred dodatnimi stroški zamenjave in vzdrževanja izdelka.