Nagrade WEBSI Digitalni presežki Slovenije za najbolj drzne in izstopajoče projekte v letu 2023

Oglasno sporočilo

Odprte so prijave v tekmovanje WEBSI Digitalni presežki Slovenije, največje tekmovanje za digitalne projekte v Sloveniji. Letos pod sloganom "Le drzni bodo izstopali" bodo organizatorji na WEBSI dnevu nagradili tiste projekte, ki so si v preteklem letu upali pokazati svojo drznost in s tem krojili slovenski digitalni prostor. Žiriji bo letos predsedoval Lovro Peterlin, izvršni direktor A1 Slovenija.