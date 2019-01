Microsoft na odprtem pustil slike, ki lahko človeka spravijo v zapor

Bing bo celo pokazal sorodne vsebine in mu predlagal druge iskalne poizvedbe, s katerimi bi našel več podobnih spornih vsebin, je v novi raziskavi, ki jo je naročil tehnološki medij TechCrunch, trajala pa je od 30. decembra 2018 do 7. januarja letos, ugotovilo podjetje za varnost na internetu AntiToxin.

Foto: AntiToxin

Ena od številnih iskalnih poizvedb, ki so vrnile tako nazorne rezultate, da so jih morali v podjetju AntiToxin zakriti z rdečo barvo, je povezana z znano spletno klepetalnico Omegle. Ko so besedi "omegle" dodali "fant", "dekle" ali "otroci" in starost, so namreč naleteli na številne fotografije, zaradi katerih bi si nekdo, ki bi jih iskal brez prisotnosti kriminalistov in pravnika, kot so to storili pri AntiToxin, lahko nakopal velike težave.



Brezplačni Omegle, ki ne zahteva registracije uporabniškega računa, na spletu sicer velja za leglo takšnih in drugačnih sprevržencev, kar dokazujejo tudi številne zaskrbljene iskalne poizvedbe njegovih uporabnikov, ki jih je mogoče najti na spletu: "Ali me lahko policija izsledi prek Omegla?" "Ali me lahko Omegle spravi v težave?" "Si lahko zaradi Omegla aretiran?"

AntiToxin je s tem posnetkom zaslona pokazal, kako je iskanje vsebin, povezanih s spletno stranjo Omegle, napredovalo v brskanje po dodatnih iskalnih poizvedbah (nudistične družine, lepotna tekmovanja), ki so prav tako vodile do otroške pornografije. Foto: AntiToxin

Microsoft se je po poročanju TechCruncha takoj odzval na poročilo podjetja AntiToxin in zagotovil, da so sporne fotografije že odstranili iz rezultatov iskanja, obenem pa so začeli iskati rešitev, ki bo v prihodnje samodejno blokirala tovrstne iskalne poizvedbe.

A pri AntiToxinu so ugotovili, da se nekatere vsebine na Bingu prikazujejo še vedno.

Microsoft si je, kar zadeva Bing, enkrat že privoščil odmeven spodrsljaj, a je bil tisti veliko bolj nedolžen, celo smešen:

Zanimivo je, da se je kaj takega pripetilo prav Microsoftu

Računalniški velikan je namreč že leta 2009 začel razvijati in nato leta 2015 uporabnikom njihovih storitev računalništva v oblaku ponudil tehnologijo PhotoDNA, ki na spletu prepoznava in odstranjuje otroško pornografijo:

Preberite tudi: