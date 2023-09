Letošnje Applove novosti so od danes na voljo tudi pri nas

Na prvi dan uradne prodaje novih Applovih telefonov serije iPhone 15 in dveh novih Applovih ur so omejene količine prišle tudi na slovenske prodajne police.

Po svetovni predstavitvi 12. septembra so skladno s takrat objavljenimi napovedmi štiri nove Applove pametne telefone serije iPhone 15 ter pametni uri Apple Watch Ultra 2 in Apple Watch 9 začeli prodajati tudi v Sloveniji.

Pooblaščeni prodajalci, med katerimi sta Applov premijski prodajni partner iStyle, ta je v eni izmed svojih ljubljanskih trgovin pripravil tudi uradno slovensko predstavitev, in Telekom Slovenije, so ob tem (ločeno) opozorili, da so na prvi dan dobili le omejene količine, a da bodo v prihodnjih dneh sledile dobave, ki bodo zadovoljile povpraševanje.

Novi pametni telefoni serije iPhone 15 uporabljajo standardni kabel USB-C, kar bo olajšalo povezovanje z drugimi napravami in odpravilo potrebo po posebnem kablu. Foto: Srdjan Cvjetović

Pro in Pro Max za najzahtevnejše

Serija pametnih telefonov iPhone 15 obsega štiri modele, to so iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro in iPhone 15 Pro Max. Modela Pro in Pro Max sta primerna za najzahtevnejše uporabnike, kar se seveda odraža tudi na ceni, po navedbah proizvajalca pa se med drugim ponašata tudi z najnaprednejšimi Applovimi kamerami do zdaj in drugimi presežniki, kot so ohišje iz titana s PVD-prevleko, nov procesor A17 Pro SoC (System on Chip) in še tanjši robovi.

Glavni razliki med modeloma Pro in Pro Max sta v velikosti zaslona in zmogljivosti kamere. iPhone 15 Pro ima, tako kot pri prejšnji generaciji, zaslon premera 6,1 palca (15,5 centimetra) in optično povečavo do trikrat, iPhone 15 Pro Max pa ohranja zaslon s premerom 6,7 palca (17,0 centimetra), njegova kamera pa omogoča do petkratno optično povečavo.

iPhone 15 Pro Max Foto: Srdjan Cvjetović

Že pri osnovnem modelu brez zareze na zaslonu

Cenejša modela iPhone 15 in iPhone 15 Plus poganja procesor A16 Bionic, za katerega pravijo, da zagotavlja optimalno razmerje visoke hitrosti obdelave podatkov in energetske učinkovitosti.

Eden od atributov zaslona je tudi visoka svetilnost dva tisoč nitov, tehnologija Dynamic Island pa je omogočila odpravo zareze na zaslonu že pri osnovnem modelu letošnjih Applovih novincev.

Uradni začetek prodaje letošnjih Applovih novosti v Sloveniji Foto: Srdjan Cvjetović

Nič več posebnega kabla

Vsem novim letošnjim iphonom sta skupna tudi standardni vmesnik USB-C, kar bo olajšalo povezovanje z drugimi napravami in potrebo po posebnem kablu za napajanje, prenos podatkov ali povezovanje, in podpora za delovanje v mobilnih omrežjih pete generacije.



- iPhone 15: 1.021,99 evra

- iPhone 15 Plus: 1.179,95 evra

- iPhone 15 Pro: 1.289,99 evra

- iPhone 15 Pro Max: 1.555,99 evra

Vir podatkov: iStyle



Pri operaterjih so cene ob vezavi naročniškega razmerja lahko nižje, kot je to že napovedal

Začetne redne maloprodajne cene novih pametnih telefonov serije iPhone 15:- iPhone 15: 1.021,99 evra- iPhone 15 Plus: 1.179,95 evra- iPhone 15 Pro: 1.289,99 evra- iPhone 15 Pro Max: 1.555,99 evraVir podatkov: iStylePri operaterjih so cene ob vezavi naročniškega razmerja lahko nižje, kot je to že napovedal Telekom Slovenije

Svetleje in še svetleje

Apple Watch Ultra 2 in ure serije Apple Watch 9 uporabljajo isti čip S9 SiP, kar omogoča uporabo Applove govorne asistentke Siri tudi brez internetne povezave.

Posebnost ure Apple Watch Ultra 2 pa je izredno visoka svetilnost tri tisoč nitov, ure serije 9 pa se ponašajo z nižjo, a še vedno visoko svetilnostjo dva tisoč nitov, ki je dvakrat večja kot pri seriji 8.

Apple Watch Ultra 2 Foto: Siol.net

Zelena zaveza

Pri Applu še izpostavljajo, da sta obe letošnji njihovi pametni uri pionirja ogljične nevtralnosti in pomemben korak k uresničevanju cilja, da bi bili do leta 2030 vsi njihovi izdelki ogljično nevtralni.

Upajo, da bodo s svojo zavezo trajnostnosti in tem mejnikom spodbudili tudi druga tehnološka podjetja k podobnim prizadevanjem.

Redne maloprodajne cene novih Applovih ur:

- Apple Watch 9: 452,99 evra

- Apple Watch Ultra 2: 899,99 evra

Vir podatkov: iStyle