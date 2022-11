Kako kupiti doživljenjsko licenco za MS Office za samo 14 evrov?

Keysoff vam v razprodaji ob 11. 11. ponuja cenejši Windows 10 in Office 2021. Če ste čakali popuste na svoje najljubše Microsoftove programe, je Keysoffova časovno omejena ponudba pravi naslov za vas. Mogoče se sprašujete, kaj je razprodaja ob 11. 11. S tem so začeli pri kitajski Alibabi leta 2009 in takrat je bil to festival spletnih nakupov. Danes je ta razprodaja postala pomemben festival spletnih nakupov. Keysoff vam ponuja tudi časovno omejeno razprodajo programske opreme, ki jo lahko kupite po nizkih cenah.