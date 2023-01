Keysoffova zimska razprodaja: kako dobiti licenco za originalni Windows 10 Pro za samo 6,22 €?

Vsakdo si lahko prenese Microsoft Office, a če ga želite uporabljati več kot en mesec, potrebujete licenco. Izbirate lahko med več različicami. Microsoft 365 je naročniški sistem, kjer morate vsak mesec ali leto plačati naročnino, druga možnost pa je stalna verzija, ki jo enkrat kupite in jo lahko uporabljate za vedno. To velja za Office 2021, Office 2019 in druge stalne različice. Če iščete zastonj Windows ali Office, lahko naletite na piratske ali poškodovane pakete, polne škodljivih kod ali zlonamernih programov, ki so lahko zelo nevarni za vaš računalnik in osebne podatke.