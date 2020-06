Kako je epidemija za vedno spremenila navade kupcev

Oglasno sporočilo

Državne meje se odpirajo, gospodarstvo se postavlja na noge, situacija na borzi se umirja ... Še vedno pa smo daleč od življenja, kot smo ga poznali pred epidemijo. Izredni ukrepi so vsakdanjo rutino obrnili na glavo. Potrošniki so razvili nove navade in vedenja, kako se prilagoditi na nove razmere.

Nove nakupovalne navade, ki bodo ostale

Po večmesečnih izrednih razmerah je jasno, da je epidemija na vedenje kupcev pustila trajne posledice.

Še posebej izstopajo tri navade, ki bodo ostale tudi po epidemiji.

1. Manj zapravljanja in za petino več kupcev slovenskih izdelkov

Gospodarska kriza je že pustila posledice v številnih gospodinjstvih, ki se po epidemiji spopadajo z nižjimi prihodki. Zato se je apetit po zapravljanju in kupovanju luksuznih dobrin precej zmanjšal in ni videti, da bi se kmalu vrnil. Ljudje oklevajo pri trošenju denarja za restavracije, dostavo iz restavracij, oblačila, obutev in elektronske naprave.

Bolj se osredotočajo na nakupovanje osnovnih dobrin, kot so hrana, izdelki za gospodinjstvo in osebno nego. Med osnovnimi življenjskimi potrebščinami še posebej izstopajo nekvarljiva živila, čistila, zamrznjena hrana, sveža živila, hrana za hišne ljubljenčke, izdelki za osebno nego, izdelki za dojenčke in otroke.

Med epidemijo so slovenski kupci bolj posegali po slovenskih izdelkih. Skoraj 20 odstotkov Slovencev je začelo kupovati slovenske izdelke, česar pred krizo niso počeli, kaže raziskava Mediane.

Kljub temu cena še vedno igra pomembno vlogo, saj se skoraj dve tretjini potrošnikov odločita za slovenske izdelke zgolj v primeru, če njihova cena ni bistveno višja od uvoženih izdelkov. Prav tako 83 odstotkov anketirancev, ki ne kupujejo slovenskih izdelkov, navaja ceno kot glavni razlog za izbiro tujih izdelkov.

2. Slovenci kupujemo bolj preudarno in načrtovano

Kupci so bolj premišljeni pri nakupih. Trudijo se zmanjšati količino zavržene hrane in ustvarjenih odpadkov, vedno večji je fokus na manj pogostem in bolj načrtovanem nakupovanju.

V času epidemije so se slovenski kupci bolj premišljeno pripravili na nakupovanje hrane, kaže raziskava Inštituta za nutricionistiko.

60 odstotkov gospodinjstev je za nakup pripravilo nakupovalni seznam. Prav tako se je pri večini slovenskih kupcev znižala pogostnost nakupovanja, saj so kupovali na tedenski ravni ali redkeje. Približno 20 odstotkov gospodinjstev je zabeležilo, da se bodo manj pogostega in bolj načrtovanega nakupovanja živil držali tudi po koncu epidemije.

3. Nakupovanje prek spleta še vedno v porastu

Kupci so se povsod po svetu zaradi izrednih razmer premaknili na splet, za svoje nakupe pa tudi danes v veliki meri izbirajo digitalne in brezstične rešitve. V času epidemije smo tudi v Sloveniji zabeležili porast spletnih nakupov, ki se razlikuje med posameznimi kategorijami izdelkov. Zaradi dela in šolanja od doma je bil na začetku epidemije porast povpraševanja po prenosnikih, monitorjih, slušalkah, tiskalnikih, kartušah, papirju in pisarniških stolih. Dvignila se je tudi prodaja izdelkov za sprostitev in zabavo, kot so televizije, igralne konzole in tablice, ter prodaja pripomočkov za telesno vadbo in fitnes naprav.

Določene kategorije so na spletu pridobile nove kupce, zato lahko pričakujemo njihovo rast v spletni prodaji tudi po epidemiji. Sem spadajo zlasti priročni nakupi živil z dostavo ali osebnim prevzemom in naročnine na različne digitalne rešitve, kot so na primer video vadbeni treningi ali vodene sprostitvene tehnike.

Kakšne bodo spletne trgovine čez pet let?

Težko napovemo prihodnost, a že trendi spletne prodaje v 2020 narekujejo številne spremembe.

Pričakujemo lahko vedno več nakupovanja in plačevanja prek mobilnih naprav ter prodaje na družbenih omrežjih, kot so Facebook, Instagram in Pinterest, kjer ljudje med brskanjem po spletu preživijo največ časa. Prav tako se razvijajo napredne rešitve, ki omogočajo prilagoditev ponudbe za vsakega kupca posebej glede na njegove pretekle nakupe ali oglede izdelkov. Tako bo spletna izkušnja ustvarjena po meri vsakega kupca. V tujini se vedno bolj uveljavlja tudi glasovno nakupovanje, ki k nam prihaja z zamikom zaradi jezikovnih preprek.

Ob vsem napredku, ki ga splet prinaša, pa številni trgovci opozarjajo, da nikakor ne smemo pozabiti na okolje, in vpeljujejo trajnostne rešitve, kot sta biorazgradljiva embalaža in dostava z električnimi vozili.

To so ključne smernice, ki bodo v prihodnjih letih najbolj zaznamovale tudi slovenske prodajalce na spletu. Marsikateri med njimi so že začeli upoštevati priporočila za boljšo prodajo, ki so jih v digitalni agenciji Madwise zbrali v svojem najnovejšem vodiču za spletne trgovce.

Naročnik oglasnega sporočila je Madwise.