Jutranji ritual Jureta Koširja: kava in Huawei P60 Pro

Oglasno sporočilo

Jureta poznamo kot nekdanjega alpskega smučarja, a je veliko več kot to – je podjetnik, ustvarjalec vsebin in še in še. Letos smo ga prvič spoznali tudi kot televizijskega voditelja, v vlogi katerega se je izjemno izkazal. Šport je še vedno velik del njegovega življenja, še vedno smuča, poleg tega pa je navdušen golfist.

Foto: Huawei

Svoje dni začenja s skodelico kave ob spremljanju vsebin na svojem najnovejšem lepotcu, Huawei P60 Pro. Zase pravi, da je zelo prilagodljiva oseba, a ko pride do mobilnega telefona, zahteva največ. Zakaj? "Mobilni telefon je zame veliko več kot le telefon. Je moja pisarna, moje okno v svet."

Biserna matica na zadnji strani ali zaobljeno, tanko in lahko ohišje. Kaj te je navdušilo?

Telefon navduši že takoj ob prvem dotiku. Lahek, zaobljen, elegantnih linij. Vsekakor pa je hrbtna stran nekaj posebnega. Lahko kar rečem, da je to oblikovalska novost.

Praviš, da si imel ob njem že takoj željo, da se kot mali otrok pohvališ s tako imenitnim telefonom. Kakšne misli in občutki so te prevevali, ko si se z najnovejšim Huaweievim telefonom šele spoznaval? Se je to kaj spremenilo do zdaj, ko ga imaš že kar nekaj časa v uporabi?

Že vrsto let uporabljam Huaweieve telefone in vedno znova me presenetijo. Mirno lahko povem, da sem izjemno zadovoljen uporabnik. Nov telefon absolutno navduši tako v oblikovalskem smislu kot tudi v zmogljivosti. Seveda pa so, tako kot je pri Huaweievih aparatih v navadi, objektivi "next level".

Na kaj te spominja veliko oko na vrhu zadnjega dela, ki ga zgoraj in spodaj spremljata dve manjši? Zanima nas, kako ti je všeč oblika sklopa zadnjih kamer?

Že zgolj pogled na objektive na hrbtni strani daje občutek visoke zmogljivosti fotografskega aparata. Neverjetno, kaj vse zmore, navdušil bo tudi profesionalne fotografe. Vse skupaj pa je zapakirano v izjemen dizajn.

Na kaj pomisliš, ko slišiš besedo "Kunlun"? Se ti ne zdi, da že zveni kot nekaj, kar odlično ščiti zaslon?

S tem izrazom sem se srečal prvič, vendar sem hitro poizvedel, za kaj gre. Izjemno odporno steklo, ki ščiti telefon pred udarci in praskami. Nekaj, kar osebno vsekakor potrebujem.

Huawei P60 Pro navdušuje s prijetnim, na vseh štirih straneh nežno ukrivljenim zaslonom, ki te kar vabi, da se potopiš v vsebino. Pogled na zaslon prevzame tudi tebe?

Tako je. Zaslon je glede na dimenzije telefona odlično izkoriščen. Zaobljenost daje vtis še večjega zaslona, navdušita pa tudi paleta barv in kontrast. Iz izkušenj povem, da je tudi odličen videopredvajalnik.

Foto: Huawei

Si že poskusil glavno kamero ponoči, v res zahtevnih svetlobnih pogojih, ko odpove marsikateri fotoaparat? Kako uporabna se ti sploh zdi nočna fotografija?

Sem in rezultat je neverjeten. Ob pogojih, ko je svetlobe zelo malo ali sploh nič, posname neverjetno fotografijo. Prav zanimivo se je igrati in preizkušati različne "nočne" motive.

Kaj pa spremenljiva zaslonka in naraven učinek zamegljenega ozadja? Kdaj meniš, da je še posebej uporaben?

Kadar želimo en objekt na fotografiji izpostaviti, lahko ta "bokeh" res lepo uporabimo. Tisti, ki so še bolj vešči fotografiranja, pa bodo navdušeni nad ročno nastavljivostjo zaslonke in osvetlitve. Z malo truda lahko s tem telefonom postanemo pravi fotografski mojstri.

Se ti zdijo izboljšave tele-foto kamere, ki je občutljivejša na svetlobo in dovoli ostrenje na bližnjih predmetih, pomembne? Kako bi jo uporabil?

Vsi vemo, da še pred nekaj leti v določenih slabih pogojih s telefonom še ni bilo mogoče narediti odlične fotografije. Zdaj ni več tako in na tem področju Huawei orje ledino. Razvoju mobilne fotografije posvečajo ogromno pozornosti in zato naravnost navdušujejo tudi nas, ljubiteljske mobilne fotografe.

Nič kolikokrat si nam zaupal, da tudi tebi telefon "sam od sebe" pade na tla. Imaš s Huawei P60 Pro že kakšno takšno izkušnjo in kako se je končala?

No, pa bo nekje zapisano tudi uradno (smeh, op. p.): res sem velikokrat neroden. Res pa je tudi, da sem stalno v gibanju in posledično mi telefon žal velikokrat pade na tla. Zato je Kunlun kot nalašč tako zame kot za vse, ki imajo podobne izkušnje. Steklo je res odporno in nisem opazil niti ene samcate praskice, čeprav se je že (večkrat) znašel na tleh.

Vemo, kako pomembno je, da te telefon cel dan podpira med aktivnostmi. Poleg dolge življenjske dobe baterije je na voljo še hitro 88-vatno polnjenje. Kaj od tega ti je bolj pomembno?

Zmogljivost baterije pri napravah Huawei je že prav legendarna. Pravzaprav je to karakteristika, ki meni osebno največ pomeni. Huawei P60 Pro zmore delovati več dni brez napajanja. Ko pa ga priključimo, 88-vatno turbo polnjenje v izjemno kratkem času napolni telefon (v 10 minutah do 50 % napolnjene baterije). Prav nasmehnem se, ko opazujem ljudi, ki jim zmanjka baterije na telefonu.

Telefon odlikuje popolnoma nov sistem EMUI 13.1. Katera od funkcij ti je najbolj pri srcu?

Predvsem bliskovito hitro in tekoče delovanje. Res zelo učinkovit sistem.

Si opazil kakšno težavo z delovanjem aplikacij? Ali kakšne nisi našel, nisi mogel namestiti ali pa ni delovala?

Ah kje, nobenih težav ni pri tem. Preprosto odprem trgovino z aplikacijami AppGallery in si naložim aplikacijo GSpace, prek katere dostopam do vseh aplikacij, ki so v trgovini Play. Sam uporabljam res veliko aplikacij in ni se mi še zgodilo, da kakšne aplikacije ne bi mogel namestiti.

Katere lastnosti telefona Huawei P60 Pro so ti pustile najboljši vtis?

Zmogljivost fotografskega sklopa, zmogljivost baterije, oblikovanje.

Kako bi opisal svojo splošno uporabniško izkušnjo s telefonom Huawei P60 Pro?

Huawei P60 Pro je naprava, ki je več kot samo telefon. Z njim si lahko vrhunski fotograf, opravljaš vsa pisarniška dela, gledaš videovsebine v izjemni ločljivosti in še in še. Vsekakor pa bo tudi pritegnil poglede zaradi svojega neverjetno atraktivnega dizajna.

Naročnik oglasnega sporočila je HUAWEI.