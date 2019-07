IBM dokončal prevzem ponudnika odprtokodnih rešitev Red Hat

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po poročanju Reutersa gre za tretjo največjo združitev v tehnološkem sektorju in največji prevzem v več kot stoletni zgodovini IBM. Dogovor o prevzemu sta družbi dosegli oktobra lani, posel pa so morali nato odobriti še delničarji in regulator.

Kot je ob sklenitvi dogovora lani poudarila predsednica in glavna izvršna direktorica IBM Ginni Rometty, bo prevzem Red Hata "spremenil igro". "Spremenil bo vse na trgu storitev v oblaku," je dodala. Red Hat bo po načrtih sicer ostal samostojna enota, še naprej ga bo vodil prvi mož družbe Jim Whitehurst. Se pa bo prvi mož Red Hata pridružil odboru vodilnih v IBM, tudi poročal bo Romettyjevi.

Red Hat je bil ustanovljen leta 1993, svojo slavno verzijo odprtokodnega operacijskega sistema Linux pa je trgu ponudil leto kasneje. Podjetje je trenutno prisotno v 35 državah in ima približno 12.000 zaposlenih. Je najbolj znan "odrtokodni igralec" na trgu, ki strankam ponuja po meri izdelane rešitve.

Red Hat je v poslovnem letu 2018 ustvaril 2,9 milijarde dolarjev prihodkov, kar je v primerjavi z letom prej 21-odstotna rast, in 259 milijonov dolarjev čistega dobička.

IBM je medtem lansko poslovno leto končal z 79 milijard dolarjev prihodkov in 5,8 milijarde dolarjev čistega dobička.