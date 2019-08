Facebook bo (nekoč) le dobil temni način

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Temni način (Dark Mode) je za marsikaterega uporabnika veliko bolj prijazen kot običajen način s svetlo podlago, pa ne le zaradi večje prijaznosti do porabe zaslona in energije na mobilnih napravah (v temnem načinu je večji del zaslona izključen).

Toda vse aplikacije še ne ponujajo te možnosti. Ena izmed tistih, ki temnega načina še nimajo, je Facebook, a to bi se kmalu lahko spremenilo. Sicer neuradni viri imajo nesporne namige, da ga v Facebooku zdaj že pripravljajo.

Programerka Jane Wong, ki je pred časom prva razkrila nove funkcije Instagrama in Facebooka, ko so jih še razvijali, je namreč potrdila, da pri Facebooku razvijajo temni način za vso aplikacijo istega imena, ne samo za njen podprogram Watch, kakor so sprva sporočali.

Za vse, ki to možnost nestrpno čakajo, pa trenutek resnice: kdaj bo temni način v aplikaciji Facebook uradno in dokončno na voljo, pa še ne vemo niti neuradno, kaj šele uradno.