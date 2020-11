Dva za ceno enega: Windows 10 Home/Pro dobite zastonj ob nakupu Officea 2016/2019

Na KeysOff.com je največje povpraševanje po ponudbi dva za ceno enega, pri kateri licenčni ključ za Windows 10 Home ali Professional dobite zastonj ob nakupu programskega ključa za Avast Internet Security ali Microsoft OFFICE 2016 oziroma 2019. Naj bo vaš računalnik varen in boljši z brezplačnim Windows 10. Kje boste še dobili tako ponudbo? Nakup opravite še danes. Ne potrebujete kode, preprosto izberite svojo kombinacijo v ponudbi.

Microsoft Office 2019 Pro (Windows 10 Pro dobite zastonj) za 34,69 evra

Microsoft Office 2016 Pro (Windows 10 Pro dobite zastonj) za 24,99 evra

Avast Internet Security 1 računalnik 1 leto (Windows 10 Pro dobite zastonj) za 18,18 evra

Microsoft Office 2019 Pro (Windows 10 Home dobite zastonj) za 34,39 evra

Microsoft Office 2016 Pro (Windows 10 Home dobite zastonj) za 24,69 evra

Avast Internet Security 1 računalnik 1 leto (Windows 10 Home dobite zastonj) za 17,98 evra

Potrebujete samo Windows 10? Poskrbeli smo tudi za vas. Originalni licenčni ključ za Windows 10 v mega razprodaji 11. 11. dobite po e-pošti z neverjetnim 45-odstotnim popustom. Za uveljavitev popusta preprosto uporabite kodo BM45. Z Windows 10 še danes nadgradite svoj računalnik na najboljši operacijski sistem Windows po neverjetni ceni.

Windows 10 Professional za 8,14 evra

Windows 10 Home za 8,76 evra

Windows 10 Pro Professional - 2 računalnika za 12,59 evra

V mega razprodaji 11. 11. ponujamo tudi več kot 50-odstotni popust za vso Microsoftovo programsko opremo. Kupite Microsoftovo programsko opremo po svoji izbiri še danes in si zagotovite kar 55 odstotkov popusta. Za uveljavitev ogromnega popusta preprosto uporabite kodo BM55. Olajšajte si življenje in bodite učinkovitejši z Microsoftovo programsko opremo po neverjetno nizkih cenah samo med mega razprodajo 11. 11. na KeysOff.com.

Microsoft Office 365 Professional Plus uporabniški račun - 1 naprava 1 leto za 15,19 evra

Microsoft Visio Professional 2019 - 1 računalnik za 19,19 evra

Microsoft Project Professional 2019 - 1 računalnik za 22,55 evra

Office 2016 Home in Business za Mac za 42,49 evra

Office 2019 Home in Business za Mac za 50,25 evra

Zgornja ponudba bo na voljo v mega razprodaji 11. 11., zaradi velikega povpraševanja pa ne vemo, kako dolgo bo dostopna. Če želite dobiti ogromen popust, imate zdaj priložnost. Nakup opravite še danes, hvaležni nam boste.

Imate vprašanja? Potrebujete pomoč pred naročilom ali ali po njem? Vedno smo tu za vas. Pri Keysoff.com smo ponosni na odlično podporo strankam. Svoja vprašanja nam sporočite na service@Keysoff.com ali prek videoklica na Keysoff.com in eden izmed naših prijaznih svetovalcev vam bo pomagal po svojih najboljših močeh.

Kdo smo?

Po vsem svetu prodajamo originalne licenčne ključe za računalniške igre in programsko opremo. Naše stranke prihajajo z vsega sveta in nam zaupajo, da jim bomo originalne ključe dostavili v 24 urah od varnega plačila prek spleta.

Odlična podpora strankam, tudi prek videoklica

Imate vprašanja? Potrebujete pomoč pred naročilom po njemu? Vedno smo tu za vas. Pri Keysoff.com smo ponosni na odlično podporo strankam. Svoja vprašanja nam sporočite na service@Keysoff.com ali prek videoklica na Keysoff.com in eden izmed naših prijaznih svetovalcev vam bo pomagal po svojih najboljših močeh.

Najprej prenesite pravo različico na svoj računalnik in jo šele nato aktivirajte z novim ključem, ki ste ga kupili.

Microsoft Windows 10 Professional: [Prenos]

Microsoft Office 2016 Professional Plus: [Prenos]

Microsoft Office 2019 Professional Plus: [Prenos]

Kako je lahko tako poceni? Kaj morate vedeti o tem?

Pomembno je vedeti, da obstajata dve vrsti licenc. Komercialne, ki jih je mogoče kupiti tudi na Microsoftovem spletnem mestu, in OEM, ki je kratica za proizvajalca originalne opreme. V smislu funkcionalnosti sta enaki.

Rabljene programske ključe se lahko v skladu s sklepom Evropskega sodišča v Evropski uniji prodaja popolnoma zakonito.

Vendar obstaja razlika v podpori in uporabi med obema različicama. Komercialna različica se lahko uporablja na več računalnikih, medtem ko je različica OEM vezana na strojno opremo, na kateri je bila prvič aktivirana.

Spletna trgovina Keysoff.com prodaja tako imenovane licence OEM.

Keysoff.com vsak dan proda približno 1.500 licenc po vsem svetu. Garancijsko nadomestilo se aktivira le v 1 odstotku primerov.

Zagotavljamo, da so vse licence veljavne in hkrati ponujamo 1-LETNO GARANCIJO NA STORITEV, ki vas ščiti pred dodatnimi stroški zamenjave in vzdrževanja izdelka.