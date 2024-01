Dosmrtni dostop do Microsoft Officea v posebni razprodaji

Gotovo je zoprno, če vaš računalnik ne dela dobro in nima programov, ki jih potrebujete za produktivnost v službi ali doma ali pa oboje. Če hočete biti produktivnejši v službi ali doma, sta novi operacijski sistem in paket programov za produktivnost prava stvar za vas. Pri Keysoffu so pripravili izjemno, časovno omejeno razprodajo z več kot 90-odstotnim popustom na Microsoftove licence za programsko opremo. Microsoft Office Professional 2021 lahko v tej izjemni, časovno omejeni razprodaji dobite za samo 25,75 evra (redna cena 299 evrov). Paket vam zagotavlja orodja, ki jih potrebujete, da boste zablesteli tako v službi kot doma, od ustvarjanja dokumentov in analize podatkov do dinamičnih predstavitev. Gre za enkraten nakup, s katerim boste lahko cel paket programov naložili na računalnik in ostali produktivni v novem letu in še dlje. Ne zamudite priložnosti za velike prihranke pri nakupu zelo priljubljenih programov, ki vam bodo pomagali pri vseh vaših projektih.

Foto: Keysoff.com

Dosmrtni Microsoft Office 2021 že za samo 15 €

Če hočete biti uspešni v službi in zasebnem življenju, morate biti učinkoviti in poskrbeti, da vse deluje, kot mora. Microsoft Windows 11 Professional ustreza tem zahtevam, saj uporabnikom zagotavlja digitalna orodja za dosego teh ciljev. Kupite dosmrtno licenco za Microsoft Windows 11 Professional za samo 13,55 evra (redna cena 199 evrov) in poskrbite, da bo vaš računalnik brezhibno produktiven. Vznemirljive posodobitve vključujejo tudi orodja z umetno inteligenco, kot je novi pomočnik Windows Copilot, ki uporabnikom pomaga pri številnih vsakodnevnih opravilih, s katerimi je njihovo delo učinkovitejše.

62-odstotni popust na še več Officeov in pakete (koda: BP62)

Veliki paketi, nepremagljive cene

Keysoff zagotavlja, da so licence, ki jih prodaja, stoodstotno originalne in brez varnostnih tveganj. Licence, ki jih kupite na Keysoffu, nimajo naročnine, kar pomeni, da so dosmrtne in vam omogočajo neomejen dostop do programov. Operacijski sistem bodo podpirali in posodabljali do konca njegove življenjske dobe. Če imate med namestitvijo ali uporabo kakšna vprašanja, lahko pišete Keysoffovi tehnični podpori, ki vam je na voljo 24 ur na dan. Ponujajo tudi dosmrtne poprodajne storitve, zato jim vedno lahko pišete, če imate vprašanja med uporabo programov. Zdaj imate odlično priložnost, da s to odlično ponudbo prihranite denar in končate posodobitev svojega računalnika.