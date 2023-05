Ciljanemu TV-oglaševanju se je pridružilo še 12 novih TV-kanalov

Mreža televizijskih kanalov, na katerih je v Sloveniji omogočeno ciljano TV- oglaševanje, se je pravkar razširila za 12 novih članov . Dozdajšnjemu naboru so se pred kratkim priključili še EUROSPORT 1, EUROSPORT 2, TRAVEL CHANNEL, DISCOVERY CHANNEL, DISCOVERY TLC, DISCOVERY ID XTRA, ANIMAL PLANET, ŠPORT TV 1, ŠPORT TV 2, ŠPORT TV 3, DOX TV in HGTV.

Skupno je tako zdaj v Sloveniji že 27 TV-kanalov, ki tako oglaševalcem kot gledalcem nudijo prednosti iz digitalnega oglaševalskega sveta na velikih zaslonih televizije.

Tudi Slovenija se po zgledu najrazvitejših evropskih in svetovnih oglaševalskih krajin v zadnjem času vse pobliže spoznava s trendom ciljanega TV-oglaševanja. Ne le slovenski oglaševalci in televizijski gledalci, temveč tudi vse več izdajateljev televizijskih programov začenja spoznavati in uživati prednosti, ki jih ta oglaševalska praksa prinaša.

Tako se je mreža televizijskih postaj, na katerih omogočamo ciljano TV-oglaševanje v Sloveniji, pravkar razširila še za 12 novih. Dozdajšnjim kanalom TV SLO 1, TV SLO 2, TV SLO 3, PLANET, PLANET EVA, PLANET 2, BBC FIRST, PICKBOX TV, VIASAT HISTORY, EPIC DRAMA, TV1000, VIASAT EXPLORE, VIASAT NATURE, KITCHEN TV in CMC so se pridružili še: EUROSPORT 1, EUROSPORT 2, TRAVEL CHANNEL, DISCOVERY CHANNEL, DISCOVERY TLC, DISCOVERY ID XTRA, ANIMAL PLANET, ŠPORT TV 1, ŠPORT TV 2, ŠPORT TV 3, DOX TV in HGTV.

Na 27 kanalih združujemo najboljše iz televizijskega in digitalnega sveta

Od zdaj lahko slovenski oglaševalci na kar 27 televizijskih kanalih s svojimi oglasnimi kampanjami na velikih ekranih televizije uživajo v vseh prednostih, ki jih sicer poznajo iz digitalnega oglaševalskega sveta. S svojimi oglasi se lahko pojavijo na priljubljenih kanalih televizije – medija, ki še vedno velja za najprestižnejšega, ki doseže največ občinstva in ki vzbudi največ čustev –hkrati pa z natančnostjo, kakršna je bila do zdaj mogoča le v digitalnem oglaševanju, dosežejo svoje ciljno občinstvo ter izmerijo rezultate kampanj.

Zagotavljamo stoodstotno vidnost oglasa

Ena izmed večjih prednosti ciljanega TV-oglaševanja za oglaševalce ostaja edinstvena priložnost, da za oglaševanje v najprestižnejšem medijskem prostoru zdaj plačajo le za oglas, ki je stoodstotno viden, zelo visok pa je tudi odstotek ljudi, ki si oglas ogledajo do konca, čeprav ga je po določenem času mogoče prevrteti. Ciljani TV-oglasi so torej gledalcem zanimivi, relevantni in zato veliko bolj pozitivno sprejeti.Oglaševalec lahko zdaj s svojo kampanjo tudi na televiziji ujame pozornost skrbno izbranih relevantnih gledalcev, in to vselej pri aktivnem gledanju televizije, v trenutku, ko izbirajo določen program in so v procesu akcije. Ujame jih, ko je povsem izključena možnost, da imajo televizijo le prižgano nekje v ozadju in med tem gledajo v telefon ali počnejo karkoli drugega.

Vse natančnejše možnosti za segmentacijo

Uporabniške izkušnje gledanja televizije kažejo, da posamezen gledalec spremlja več kanalov, njegovo personalizirano vedenje pa pomaga definirati želene segmente za ciljano TV-oglaševanje. Podatke o vedenju gledalcev, dopolnjene z demografijo in pri določenih segmentih tudi s tržno raziskavo, zdaj lahko zlijemo v podatke o želenih ciljnih skupinah. Tako oglaševalcem in gledalcem s ciljanim TV-oglaševanjem zagotovimo najboljšo izkušnjo, saj se posameznikom prikazujejo le zanj najbolj relevantne in zanimive oglasne vsebine, kar še poveča njegovo pozornost, angažiranost in nakupno namero. Za ta namen smo ustvarili bogato paleto možnosti za segmentacijo, ki smo jo pred kratkim še dopolnili z nekaj novimi segmenti. Možnosti segmentacije so ta hip naslednje:

– družine z otroki,

– družine z mladostniki,

– družine z mladostniki, ki se zanimajo za šport,

– starejši,

– mladi,

– kulinarika,

– ženske,

– aktivna, zaposlena populacija,

– omejitev prikazovanja (FCAP),

– vrsta naprave (TV/računalnik/telefon/tablica),

– časovna omejitev (dan/ura),

– vrsta naselja (mesto/vas),

– epremičnine (hiša/blok),

– lokacija.