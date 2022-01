A1 Slovenija v vse svoje nove TV-pakete vključil VOYO

Oglasno sporočilo

A1 Slovenija je vsem svojim 40 tisoč uporabnikom Xplore TV-ja podaril in omogočil enostaven vstop v VOYO, najbolj priljubljen in izjemno bogat slovenski video na zahtevo. Ob tem novim naročnikom podarja še polovično naročnino za storitve A1 Net + TV za obdobje enega leta.

A1 Xplore TV zagotavlja številne funkcionalnosti, kot so priporočilni sistem vsebin, napredni iskalnik, snemalnik priljubljenih serij in samodejno prilagajanje kakovosti TV-programov. Poleg bogate videoteke z več kot deset tisoč filmi in serijami je novim in obstoječim uporabnikom zdaj brez doplačila na voljo tudi video na zahtevo VOYO. Televizijska rešitev A1 Xplore TV je na voljo vsem uporabnikom paketov A1 Net+TV.

Pri oblikovanju ponudbe sledijo potrebam in željam uporabnikov, kar jih je vodilo do tega, da skoraj 40 tisoč uporabnikom storitve A1 Xplore TV in vsem novim uporabnikom podarjajo dostop do videoteke VOYO, s tem pa jim omogočijo še večjo pestrost vsebin na zahtevo. Obogatena ponudba paketov A1 Net+TV začne veljati z današnjim dnem, obstoječi uporabniki vsebin VOYO pa bodo z njo prihranili sedem evrov mesečno.

Popularni VOYO vključen v paketih A1 Slovenija

VOYO je najbolj priljubljen slovenski video na zahtevo, dostopen kjerkoli in kadarkoli. Uporabnikom ponuja več kot devet tisoč ur TV-vsebin od priljubljenih šovov in oddaj, originalnih serij VOYO, predpremiere vsebin POP-produkcije, filmskih uspešnic, domačih in tujih serij, sinhroniziranih risank do športnih prenosov in nove spletne učilnice 5KA. Vse vsebine so na voljo s slovenskimi podnapisi, voditelji in komentatorji.

Z dodatnimi vsebinami je A1 Slovenija poskrbel tudi za izboljšano uporabniško izkušnjo z enostavnim dostopom do vsebin na zahtevo. Uporabniki do njih dostopajo kar prek vmesnika, brez vpisa, nastavitve gesla in podobnega. Ja, Chef!, Območje brez signala, Otok ljubezni in druge vsebine so tako oddaljene le nekaj klikov.

Paketi A1 Net+TV prvo leto po polovični ceni

A1 Slovenija je za nove uporabnike ponudbo dodatno začinil s paketi A1 Net+TV po polovični ceni za prvih 12 mesecev. Paketi A1 Net+TV z internetnimi hitrostmi do kar 350 Mb/s so na voljo v treh različicah. Osnovni paket Net+TV S od zdaj prvo leto za 14,99 evra ponuja več kot 110 televizijskih programov, paket A1 Net+TV M ponuja več kot 190 televizijskih programov po promocijski ceni 17,49 evra, paket A1 Net+TV L pa več kot 240 televizijskih kanalov z brezplačno vključenim sedemdnevnim časovnim zamikom po ceni 22,49 evra na mesec.

Tako bo nov naročnik najbolj prodajanega paketa A1 Net+TV M skupaj z vključenim VOYO prihranil kar 24,49 evra na mesec ali kar 293,88 evra v prvem letu! Več informacij o ponudbi je na https://www.a1.si/a1-net-tv.





O A1 Slovenija

A1 Slovenija je vodilni zasebni ponudnik celovitih komunikacijskih storitev v Sloveniji. Več kot 500 zaposlenih je zavezanih k ustvarjanju rešitev, ki več kot 700 tisoč uporabnikom bogatijo življenje v digitalni dobi. A1 Slovenija razvija smiselne komunikacijske rešitve, ki ustrezajo trenutnim in nastajajočim potrebam uporabnikov, tako da lahko ti izkusijo delo, zabavo, ustvarjanje in deljenje na bolj povezan način.

A1 Slovenija je v stoodstotni lasti mednarodne telekomunikacijske skupine A1 Telekom Austria Group (ATX:TKA) in je tako pomemben del vodilnega ponudnika digitalnih storitev in komunikacije v državah srednje in vzhodne Evrope z več kot 25 milijoni uporabnikov v sedmih državah, več kot 4,55 milijarde evrov prihodkov in skoraj 18 tisoč zaposlenimi. Skupina je evropska enota družbe América Móvil, enega največjih ponudnikov brezžičnih storitev na svetu.

