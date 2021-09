Pozor: takoj ukrepajte, če imate iPhone, iPad ali Applov računalnik

Ranljivost je prisotna v vseh pametnih telefonih iPhone od različice 6S, tablicah iPad Pro, iPad Air 2 in novejših, iPad pete generacije in novejših, iPad mini 4 in novejših ter na sedmi generaciji predvajalnika glasbe iPod Touch. Prizadete so tudi pametne ure Apple Watch od tretje generacije in Applovi računalniki z operacijskim sistemom macOS Big Sur. Foto: Unsplash