Hladni dnevi, a toplina v srcu: Windows 10 Pro za samo 7,70 €

Vstopili smo v zasnežene zimske dni. To je čas za ljubezen, upanje in obdarovanje. Zdaj lahko odkrijete lepoto zime! Zimska razprodaja je odlična priložnost za posodobitev operacijskega sistema, s katero boste izboljšali delovanje in varnost. Nudimo vam popust na vse Microsoftove izdelke.

Kamin in ogenj sta večni zimski motiv. Keysoff vam v hladnih dneh ponuja tople popuste, s katerimi boste lažje prenesli grenkobo, podarili edinstvena in elegantna darila ter širili veselje in izrazili hvaležnost. Če iščete Microsoftove izdelke za domačo uporabo, študij ali delo, imamo v Keysoffovi zimski razprodaji odlično ponudbo za vas.

48-odstotni popust za operacijski sistem Windows

Za neverjetni 48-odstotni popust za Windows 10 med nakupom preprosto uporabite kodo BH48.

58-odstotni popust za programe Office

S posebno kodo BH58 dobite dodatni 58-odstotni popust za vse Officeove izdelke.

55-odstotni popust – najlepše želje z najboljšo ponudbo!

Če hočete kupiti drugo vrsto programske opreme, lahko dobite do 55-odstotni popust za veliko število licenc za profesionalne programe s kodo BH55.

Nakup je zelo preprost in na voljo vam je več načinov plačila, seveda z brezplačno dostavo. Vse ponudbe in posebni popusti, ki smo vam jih predstavili, so časovno omejeni in so na voljo samo do prodaje zalog. Če torej hočete posodobiti programsko opremo na svojem računalniku, morate izkoristiti eno od ponudb.