Mercedes še zna? To je limuzina po meri poslovnežev. #foto

Novi E je daljši, širši in višji na malo daljšem medosju. Sprememb so se lotili zelo previdno, saj dimenzijsko ne dosegajo niti treh centimetrov. Pri tem se Mercedesova ikona kiti z enim najugodnejših koeficientov zračnega upora. Svetlo uokvirjena maska nad novim odbijačem je posuta z Mercedesovimi zvezdicami, preoblikovana sta tudi digitalna žarometa s funkcijami projekcije.

Izhoda izpušnih cevi sta povezana s svetlo letvico, še ena prek celotne širine povezuje zadnji svetlobni enoti, vse to pa se blešči v kromu. Ožji in širši zadnji luči zdaj segata v pokrov prtljažnika, rdeče pa posvetita v obliki Mercedesove zvezde.

Vstopna cena za E je 67.890 evrov

Izbira priključno hibridnega motorja 300e z zunanjostjo AMG Line dvigne ceno na 81 tisočakov, paket Premium Plus pa na 95. Stopnja opreme je že prestižna s panoramskim pomičnim ostrešjem, digitalnimi lučmi, Burmester sistemom za prostorski zvok, zaslonom head-up, športnimi sedeži s spominom za nastavitve, aktivnim parkiranjem s 360-stopinjsko kamero in še z množico varnostnih sistemov.

Luksuzna testna limuzina seže prek 115 tisočakov z dodatno opremo, kjer izpostavim 20-palčna platišča AMG (gume 245/40 spredaj in 275/35 zadaj), popoln paket voznih asistentov Plus, hitro polnjenje z enosmernim tokom in tehnični paket. Pri tem je serijsko prilagodljivo podvozje Agility Control nadgrajeno z zračnim vzmetenjem Airmatic in krmiljenjem zadnjih koles. Zanimivo za poslovno rabo je triletno podaljšano jamstvo ali 200 tisoč kilometrov.

Zadnji par koles do hitrosti 90 na uro zavija s kotom 4,5 stopinje in 2,5 pri višji hitrosti. Foto: Aleš Črnivec

Palec gor: Pravzaprav bi moral v tem odstavku večkrat poudarjati kakovost materialov in izdelavo, tehnične rešitve, pripomočke in varnostne sisteme. Kombinacija zračnega vzmetenja Airmatic in pogona zadnjega para koles z dodatnim zavijanjem sodeluje pri elegantnem krojenju ovinkov.

Palec dol: 370-litrski prtljažnik je v primerjavi z različico MHEV nizek in posledično kar 170 litrov manjši, povečanje s strešnim kovčkom na luksuznem E pa si težko predstavljam. Pri prepoznavanju prometnih znakov se testni mercedes večkrat zmoti. Na primer med vožnjo s 130 na uro s tempomatom pri normalni vidljivosti je zaviral pred tablo, ki v megli zahteva zmanjšanje na 50 na uro.

Športna sprednja sedeža

Pričakovano in za znamko samoumevno razkošje ustvarjajo izbrani materiali, brezhibna izdelava in prestižni dodatki. Skoraj tesna namestitev za volanom deluje športno, še posebej ko se pas avtomatsko zategne, na desnem sedežu pa bi to lahko komu delovalo utesnjeno.

Potnikom(a) zadaj zagotavlja polno udobje nadzorovano klimatizirana notranjost, pričakovanega prostorskega presežka pa le ni, čeprav se je nova generacija podaljšala in razširila. Ob skromnejši prostornini prtljažnika menim, da v priključno hibridni limuzini udobno potujeta direktor in tajnica z največ dvema (ugibam) članoma nadzornega odbora.

Izgled armature poenostavijo zračniki. Peta generacija razreda E je imela prek armaturne plošče razvrščenih šest okroglih zračnikov, ki so zdaj v povsem spremenjeni obliki elegantno in manj opazno vgrajeni v dolgi reži, obrobljeni s kromom. Foto: Aleš Črnivec

Kaj me je presenetilo v kabini? Zračniki!

Sede za volanom mi je padla v oči estetska rešitev z zračniki, vgrajenimi v dolgo svetlo obrobljeno režo v loku prek celotne armature. Novemu osrednjemu zaslonu bi bili stari okrogli zračniki iz pete generacije res v napoto.

Sprednja sedeža s po tremi spomini nastavitve sta ogrevana in hlajena. Temperaturo v kabini si potniki lahko nastavijo vnaprej, z ločenim izbiranjem klime na poti tudi zadaj, celo za nadzor kakovosti zraka lahko poskrbijo.

Seveda, to je mercedes

Razred E z različnimi dodatki skrbi za lastno podobo premijskega vozila. Voznika pozdravijo ven pomaknjeni osvetljeni ročaji, med vožnjo pogreznjeni v vratih. Pri zapuščanju vozila žarometi projekcijsko ustvarijo prizor valovanja Mercedesovih zvezdic. Nevoščljivci rečejo, da gre za kič. Med množico dodatkov, s katerimi lastnik ustvari mercedesa po svojih željah, spadajo 20-palčna AMG platišča, osvetljene vstopne letve in obroba maske, Burmester sistem za prostorski zvok v kombinaciji z odlično zvočno izolacijo, aktiven nadzor kakovosti zraka, barvna paleta aktivne ambientalne osvetlitve …

Foto: Aleš Črnivec

Digitalizirano upravljanje stoterih sistemov

Sprijazniti se moram(o), da gre pri novi generaciji za edino možnost, ki lahko nadomesti številna stikala. Govorim o upravljanju množice vozniških in varnostnih pripomočkov, spreminjanju voznih lastnosti, udobju …

Osnovne ikone in naslovne vrstice na 14,4-palčnem zaslonu so velike, razločne in odzivne. Nekaj digitaliziranih stikal je pod zaslonom, največ pa na dvojnih volanskih prečkah. Teh stikal je skoraj preveč, tista z dvema funkcijama (pritisk in drsenje) pa so malo premajhna za med vožnjo nemirne prste. Hitrost se na primer poveča za deset na uro s pritiskom, za en kilometer pa z rahlim drsenjem po isti površini.

Zanimivi varnostni sistemi

V testnem mercedesu so vgrajeni vsi trenutno znani sistemi aktivne in pasivne varnosti, tri pa izpostavljam. Ambientalna svetlobna linija, ki povezuje sprednji par vrat in armaturno ploščo, deluje tudi opozorilno. Obroba dodatno zažari, na primer, če vozilo nenadzorovano spreminja lego ali vozi na prekratki razdalji. No, ta sistem voznik lahko izklopi in tako pred potniki skrije svoje napake. Zvočno opozorilo pred odpiranjem vrat, kadar nekdo vozi zadaj, ni novost, sem jo pa prvič zasledil prav pri prejšnjih modelih znamke Mercedes-Benz. Tudi opozorilo V vozilu ne puščajte oseb ali živali lahko prepreči katastrofe, ki se dogajajo.

Pred potnikoma zadaj je enota za ločeno upravljanje sistema Thermotronic. Foto: Aleš Črnivec

Sistemi so tako popolni, da tudi pretiravajo

Pri počasni nadzorovani vožnji vzvratno je testni E nenadoma tako sunkovito ustavil, da sem šel ven gledat, kaj je ostalo od odbijača. Pa je bil na cesti samo štirioglat litoželezni pokrov, ki ni prav nič štrlel iz asfaltne površine.

Znova me je presenetil med počasnim premikanjem v koloni, ko je na lepem brez potrebe panično rdeče obarval merilnike in ambientalne ledice okoli armature, hkrati zaviral in zategnil varnostni pas. Dobro, morda si je zapomnil, da sem se mu podpisal na 20-palčno AMG platišče in je povečal stopnjo vgrajene opreznosti.

Kokpit za popoln nadzor

Namestitev za volan ni prav popolna za najmočnejše postave, saj že povprečno raščene sedijo trdno med sredinsko konzolo in vrati. Stikala za nastavitve s tremi spomini so s posrečeno obliko sedežev nameščena na obeh vratih. Neposreden volan z vsega dvema zavrtljajema je oblikovan za nemoten pogled na merilnike.

Pri mercedesu E niso varčevali s kromom, ki prekriva izpušna izhoda, dve letvi zadaj, prag, okenske obrobe … Foto: Aleš Črnivec

Na zaslonu head-up in 12,3-palčnih merilnikih piše vse

Na steklu pred voznikom so prikazani podatki o hitrosti, omejitvah, tempomatu, bližini ovire, navigaciji ... Za volanom sta poleg osnovne ročice menjalnika še dve za ročno izbiro devetih prestav. Osnovni stopalki sta kovinski, ne pa tudi opora leve noge, morda da ne bi vse skupaj zašlo v preveč športno smer.

12,3-palčni merilniki spremljajo bencinski ali električni pogon. Med velikima okroglima enotama je zaslon za sporočila, opozorila, navigacijo … in potovalni računalnik, ki prikazuje razdaljo, porabo in čas delovanja tako bencinskega kot električnega pogona.

Tempomat in paket luči za dolga potovanja

Aktivni sistem za razdaljo Distronic začne pravočasno zmanjševati hitrost, tako da je že pri znaku usklajena z omejitvijo. Lego v referenčnem ovinku sem preverjal s tempomatom na 60, vendar je sistem zmanjšal na 38. Brez tempomata je ovinek zvozil zelo malo nagnjen, a kot po tračnicah, voznik pa je tako ali tako trdno vpet v svoj sedež.

Paket digitalnih luči omogoča lahkotnejša nočna potovanja. LED svetloba je izredno močna, avtomatika zasenči res zadnji hip oziroma usmeri temno liso na področje, kjer bi lahko koga zaslepila. Samodejni preklop na dolge luči včasih počaka, da rečem: "No, dolge!" Sploh pa bi rekel, da na gorskih cestah E rajši sveti z zasenčeno svetlobo, lahko pa pohvalim učinkovito osvetlitev 180-stopinjskih ovinkov.

150 kilovatov moči je delež, ki ga prispeva bencinski dvolitrski turbo motor, sistemska moč pa skupaj z električnim pogonom znaša 230 kilovatov oziroma 313 konj. Foto: Aleš Črnivec

Limuzini ustreza umirjena vožnja v Mercedesovem slogu

Bencinski turbo motor se med vožnjo po podeželskih cestah vozi z vrtljaji, ki so še včeraj za dizle veljali za nizke, celo prenizke. Avtomatika skrbi, da so v varčnem območju med 1300 in 2000, oziroma je merilnik na nič vedno, kadar se v bateriji nabere kaj energije.

Način vožnje se izbira s funkcijami sistema Dynamic select, ki glede pogona ponuja hybrid, sport, electric in battery hold, za podvozje pa comfort in sport. Za vožnjo, kakršna se za prestižni mercedes spodobi, se uporablja uravnotežena kombinacija hibridnega pogona in komfortnega podvozja, konji pa seveda niso le za okras.

Dinamična vožnja ponoči na gorski cesti

Pogon, podvozje, krmilo in ESP nastavim na sport in začnem umirjeno, pri čemer avtomatika prestavlja vsaj tisoč vrtljajev nad načinom hybrid. Pri pospeševanju po ravnici 2,3 tone težki mercedes potegne odločno, vendar zvezno (do sto v 6,4 sekunde). Z neposrednim volanom, ki natančno odmerja zamišljeno linijo, mercedes s sprednjim delom kar pade v ovinek, ustrezno obrnjeni zadnji kolesi pa ohranjata oprijem.

Vozniško doživetje predstavlja vožnja po zaviti gorski cesti, kjer se 180-stopinjske ovinke zvozi brez poprijemanja volana (dva zavrtljaja lock to lock). Za povrh so ponoči ovinki še odlično osvetljeni. Kadar je hitrost med zavijanjem pretirana, je poseganje športno nastavljenega sistema ESP presenetljivo mirno, bi rekel prav nič panično. Bolj odločno se odziva le med grobim dodajanjem plina sredi ovinka.

Ja, kaj pa poraba med dinamičnim testom? Ni šlo počasi, zato je 300e povprečno porabil 12,5 litra na sto kilometrov. Zaključim z mnenjem, da se mercedes E 300e lahko vozi zelo športno, spodobi se pa ne.

Foto: Aleš Črnivec

Tudi za moker in hladen asfalt izberem hybrid in comfort

Na spolzkih cestah preverim, ali mercedes E s pogonom zadaj omogoča varno vožnjo tudi ob slabem vremenu. Po uvodnem tipanju nadaljujem dinamično, tudi z več kot 90 na uro. Na mokri cesti so me kotne stopinje zavijanja zadaj res prepričale, saj so učinki krmiljenja še bolj očitni, kot pri hitrem škripanju z gumami po suhem. Tako lahko trdim, ker na mokrem ni šlo prav počasi, vendar nikoli na počez.

Pomemben delež elektrike med testom

Mercedes benz E je po podatkih računalnika pred mano prevozil 1.650 kilometrov s porabo 7,9 litra na sto kilometrov, 630 kilometrov oziroma 38 odstotkov pa je bilo prevoženih na elektriko. Med testno vožnjo sem prvih 313 kilometrov prevozil s povprečjem 9,0 in 37-odstotnim deležem elektrike, povsem enako pa tudi naslednjih 330 kilometrov.

Višja poraba rezultira iz načina testne uporabe in vremenskih razmer z nizkimi temperaturami. Kljub temu je poraba vozila, ki se je električno polnilo zgolj med vožnjo, manjša od pričakovane, saj gre za 2,3 tone težko vozilo, ki lahko sprosti moč 230 kilovatov. Odločilno vlogo odigra učinkovita rekuperacija, ki je omogočala 37-odstotni delež vožnje na elektriko.

S 6. generacijo je tudi E dobil dvojni prečki in rahlo popravljeno krožnico obroča za boljši pogled na merilnike. Foto: Aleš Črnivec

Foto: Aleš Črnivec

Porabo na avtocesti zmanjšuje odlična aerodinamika

Pri hitrosti 130 na uro (133 po merilniku) s tempomatom na ravnem odseku znaša poraba okoli 6,5, motor se v deveti prestavi vrti z dva tisoč vrtljaji. Med običajno gostoto prometa se z zaviranjem in pospeševanjem ritem nenehno menja, vmes vozilo tudi jadra, poraba pa ne preseže sedmih litrov, če voznik upošteva omejitve.

Test pokaže, da je 50-litrski rezervoar za gorivo premajhen za vozilo PHEV, ki ne obiskuje polnilnih postaj. Po drugi strani pa bi voznik, ki bi vsak dan napolnili baterijo, s polnim rezervoarjem teoretično prevozil 6.250 do deset tisoč kilometrov! Deklarirana poraba je namreč 0,8 do 0,5 litra bencina na sto kilometrov.

Elektrika se vedno najde, čeprav piše battery 0 odstotkov

Polna baterija s kapaciteto 25,4 kilovatne ure naj bi zmogla čez sto kilometrov električne vožnje in največjo električno hitrost 140 na uro. Bolj pomembni sta dejstvi, da elektrika doprinese k 230-kilovatni sistemski moči in navoru 550 newtonmetrov.

Izkoriščanje energije zaviranja in zmanjševanja hitrosti zgolj z odmikom s stopalke za plin je učinkovito. Stanje baterije se med daljšo potjo vrti od nič do deset odstotkov, tako da vozilo pogosto jadra brez vrtljajev motorja s kazalcem v modrem področju charge.

Sicer pa se 300e polni z izmeničnim in tudi enosmernim tokom različnih moči. Mercedes ima v ponudbi svoje 11-kilovatne polnilne postaje za vgradnjo doma s celovitim nadzorom delovanja prek aplikacije Mercedes me.