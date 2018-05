Slovenec, ki je dirkal proti Ayrtonu Senni #IzArhiva

Slovenec Alojz Prek je leta 1981 dirkal proti Ayrtonu Senni

Senna se je v kartingu kalil že kot najstnik

V četrtek bo minilo natančno 20 let od tragične smrti Ayrtona Senne na dirki za veliko nagrado San Marina v Imoli. Steza je v delčku sekunde vzela največjega šampiona avtomobilskega športa vseh časov.

Ayrton Senna da Silva je prvi gokart dobil že kot štiriletni otrok z obrobja São Paula, iz kosilnice mu ga je izdelal oče. Z njim je najprej s prijatelji dirkal po okoliških ulicah in pri 13 letih lahko začel tudi uradno nastopati na tekmovanjih.

Sledile so prve zmage v Braziliji in na južnoameriškem celinskem prvenstvu, leta 1978 pa selitev v Evropo in začetek bleščeče mednarodne dirkaške kariere.

Brazilec je v Jesolu vozil za ekipo DAP, v boksih je bil tudi Alojz Prek

Skoraj vsi šampioni formule ena so se kalili v kartingu. Senna je vozil za italijansko ekipo DAP in se leta 1981, ko je že pogledoval proti enosedežnim formulam in se poslavljal od kartinga, vozil tudi na kakovostni dirki v italijanskem Jesolu.

"Prišel je neposredno na dirkališče, se usedel v njihov gokart in odpeljal treninge. Takrat je bil že uveljavljeno ime, imel je že vrhunske pogoje. Mi kot Jugoslovani iz obstoječih medijev nismo izvedeli veliko o mednarodnem kartingu, zato so me nanj opozorili prijatelji in sotekmovalci," se dirke v Jesolu spominja Alojz Prek, ki je kot bržkone edini Slovenec dirkal proti Ayrtonu Senni.

Alojz Prek je oče Aleša Preka, nekdanjega evropskega gorskohitrostnega prvaka.

Prek: V Jesolo nisem šel po zmago, temveč da se kar največ naučim

Svoj prvi gokart je Prek dobil, ko je končal služenje vojaškega roka. Ena izmed dirk je potekala tudi po ulicah Vrhnike, Prek pa je v svoji karieri osvojil pet naslovov državnega prvaka takratne Jugoslavije.

"Mi smo bili na tako močnih mednarodnih dirkah reveži. V Jesolu je dirkal tudi Sennov znani tekmec iz kartinga Terry Fullerton. Če se prav spomnim, je drugo dirko v dežju dobil Senna. Jaz v Jesolo seveda nisem šel po zmago, temveč da se kar največ naučim. Doma se nismo mogli od nikogar, bili smo samouki, tam pa se je zbrala resnično vsa smetana," dodaja Prek, ki se na takratni dirki v Jesolu ni prebil v finale.

Denar je potreben za nadgradnjo talenta, a z denarjem si ga tudi še nihče ni kupil

Prek nadaljuje, da je imel Senna sicer dobre finančne pogoje, saj je prihajal iz premožne brazilske družine, s katerimi je lahko dostopal do pravega materiala in pogojev za trening.

"Imel je seveda tudi vrhunski talent. Toda če ne bi mogel veliko trenirati in dirkati ter imeti kakovostnega materiala, mu tudi ne bi uspelo. In obratno, še nihče si v avtomobilskem športu nikoli ni kupil talenta," razmišlja Prek.

Prvo dirko v kartingu v Ljubljani obiskalo 25 tisoč ljudi

Prvi znani lastnik gokarta v Sloveniji je leta 1959 postal Postojnčan Evgen Volčič, v Postojni pa so leta 1960 pripravili tudi prvo predstavitveno dirko v kartingu. Ta se je v Sloveniji zaradi svoje dostopnosti in razmeroma preproste organizacije najhitreje uveljavila. Leta 1961, ko je karting prvič prišel v Ljubljano, je v takratnih Javnih skladiščih dirko obiskalo kar 25 tisoč gledalcev. Na tem mestu so leta 1970 organizirali tudi dirko za evropsko prvenstvo razreda do 100 kubičnih centimetrov. Mednarodno je največji uspeh dosegel David Rotar, ki je v letih 2001 in 2002 nanizal osmo in sedmo mesto v evropskem prvenstvu.