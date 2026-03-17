Nova platforma, nov elektromotor in spremenjen pogon – prva vožnja predserijskega križanca ID.cross je pokazala, da je električna ponudba pri Volkswagnu na vseh področjih opravila pomemben korak naprej.

Odlična ergonomija, čeprav ni obvolanskih ročic za nastavitev zavorne rekuperacije. Zato pa dobri gumbi na volanu in tudi pod sredinskim zaslonom. Foto: Gregor Pavšič Prva vožnja skoraj serijskega volkswagen ID.cross kaže, da želi Volkswagen z novim kompaktnim električnim križancem ponovno poudariti kakovost, ergonomijo in uporabnost, ki so bile pri prvih modelih družine ID nekoliko zapostavljene. Model, ki je nastal v obdobju vodenja Thomasa Schäferja in je oblikovno nastal pod vodstvom Andreasa Mindta, bo jeseni zapeljal na evropske ceste kot eden ključnih Volkswagnovih električnih modelov v razredu kompaktnih križancev. Na prvi vožnji je pustil zelo dober vtis predvsem zaradi kakovostne izdelave, preproste ergonomije z vrnitvijo fizičnih gumbov, dobrega vozniškega položaja ter praktičnih rešitev, kot sta 420-litrski prtljažnik in dodatni 22-litrski sprednji prtljažnik.

ID.cross meri 4,15 metra in uporablja sprednji električni pogon z močjo do 155 kW ter bateriji kapacitete 37 ali 52 kWh, kar naj bi zagotavljalo med 250 in 400 kilometrov dosega. Med primestno vožnjo je poraba znašala okoli 12–13 kWh na sto kilometrov, polnjenje pa je omejeno na 105 kW DC za bolj stabilno krivuljo polnjenja. Izhodiščna cena bo 28 tisoč, a pri večji bateriji in nekaj več opreme bo predvidoma že krepko presegala 30 tisoč evrov. Kljub temu se ID.cross že zdaj kaže kot zelo pomemben in potencialno uspešen Volkswagnov električni model v Evropi.

kakovostna izdelava, prostornost, sprednji prtljažnik, velikost baterije in polnjenje, gumbi pod zaslonom Palec dol: prostornost na zadnji klopi je zadovoljiva, cena z večjo baterijo bo lahko krepko prek 30 tisočakov, ob volanu ni ročic za nastavitev jakosti zavorne rekuperacije

Zunanjost je še zamaskirana, a sodeč po obrisih se obeta precej tradicionalna oblika ID.crossa. Foto: Gregor Pavšič

Pri Volkswagnu avtomobila uradno še niso razkrili. Foto: Gregor Pavšič

Še preden so nam v Amsterdamu v roke dali ključe skoraj serijskega volkswagna ID.cross, ki je sicer do uradnega zakritja na zunaj še zamaskiran, so predstavniki Volkswagna poudarili naslednje – zdaj je približno tisoč dni od takrat, ko je vodenje znamke prevzel Thomas Schäfer in prav zdajšnji novi avtomobili (poleg ID.cross tudi ID.polo) neposredno kažejo vpliv novega vodenja.

Prav Thomas Schäfer je bil tisti, ki ni bil zadovoljen z obliko prvega koncepta tega avtomobila (takrat še ID.4all, oblikoval ga je Jozef Kaban) in je ob prihodu na čelo uprave v Wolfsburgu naročil nov koncept in ga zaupal oblikovalcu Andreasu Mindtu. Zdaj že skoraj serijski avtomobil prinaša na ceste ključno sporočilo – kljub električni zasnovi je to spet pravi volkswagen, kjer v nasprotju s prvimi modeli družine ID ne bo vse usmerjeno k varčevanju in iskanju najnižje cene – zdaj so v ospredju spet kakovost, dobra ergonomija in vtis zanesljivosti, četudi bo zato njihov avtomobil "kakšen tisočak" dražji od kitajske konkurence. Na evropske ceste bo ID.cross zapeljal letos jeseni, v Slovenijo pa ga letos predvidoma še ne bo.

Uprava v Wolfsburgu želi izdelati "pravi volkswagen" - primera takega pristopa bosta tako ID.polo kot ID.cross. Foto: Gregor Pavšič

Sodeč po uri in pol dolgi vožnji v širši okolici Amsterdama so pri Volkswagnu na dobri poti. Za njih bo ID.cross eden najpomembnejših avtomobilov, saj gre za tipičnega predstavnika kompaktnih križancev – ti so v Evropi (in tudi v Sloveniji) prodajno najpomembnejši razred. Namensko izdelani polno električni križanci v ta razred šele prodirajo in so za zdaj še kar nekaj dražja alternativa bencinsko gnanim tekmecem.

Neposredni sorodnik ID.crossa je bencinski T-cross; ta je nekoliko manjši, a sodi med najbolje prodajane modele Volkswagna. Izhodiščna cena zanj v Sloveniji je s samodejnim menjalnikom pri slabih 26 tisoč evrih, saj je v ponudbi še povsem neelektrficiran motor. Izhodiščna cena za ID.cross bo okoli 28 tisočakov, kar je približno tri tisoč nad modelom ID.polo. Pri večji bateriji bo najbrž že precej presegla 30 tisoč evrov. Vprašanje je, katera zgornja meja je še sprejemljiva za takšen avtomobil. Pomembno merilo za prodajne stratege bo prav gotovo tesla model 3 s ceno pri 35 tisočakih.

ID.cross ima daljšo medosno razdaljo kot bencinski brat T-cross. Pri Volkswagnu v notranjost vračajo klasična stikala in gumbe. Digitalni merilniki omogočijo celo retro prikaz podatkov v slogu golfa prve generacije.

Med zanimivostmi ID.crossa omenimo:

avtomobil ima za ta razred nadpovprečno 425-vatno ozvočenje Harman Kardon z desetimi zvočniki,

sprednji sedež je električno nastavljiv na 12 načinov, ima pa tudi možnost masaže,

med dodatki ID.crossa sodi tudi vlečna kljuka, ki pri različici z večjo baterijo pomaga vleči tovor do mase kar 1.200 kilogramov,

na kljuko je omogoče obesiti do 75 kilogramov vertikalne obremenitve (električna kolesa), enaka omejitev velja tudi za streho,

avtomobil ima serijsko sistem V2L (vehicle-to-load) z močjo do 3,6 kilovata.

Sredinski zaslon je ravno prave velikosti, tudi vmesnik pa deluje dobro in pregledno. Foto: Gregor Pavšič

Nazaj na cesto – za volanom so prvi občutki zelo dobri. Volanski obroč je sicer kar precej velik, toda vozniški položaj je dobro nastavljiv in tu pripomb ni. Enako velja za pogled na oba zaslona in ergonomijo, kjer pomaga vračanje dela fizičnih stikal na prostor pod sredinskim zaslonom. Prestavna ročica menjalnika je še vedno ob volanskem obroču.

Še naprej odlično – možnost ročnega zagona predgretja baterije in podatek o trenutni razpoložljivi moči polnjenja. Foto: Gregor Pavšič Na cesti se je ID.cross izkazal kot celovit avtomobil z več vidikov. Najprej to velja za položaj sedenja in preglednost na cesto, nato za posredovanje informacij vozniku in nenazadnje tudi za nekatere tehnične nadgradnje. ID.cross ima učinkovit sistem za vožnjo z enim pedalom, kjer torej pritiskanje na zavoro skoraj ni več potrebno. Ob vklopu načina vožnje B (brake) je mogoče prvič pri Volkswagnu izbrati dve stopnji jakosti rekuperacije zavorne energije. Vmesnik ima še vedno možnost ročnega zagona predgretja baterije in informacije o trenutni razpoložljivi moči hitrega polnjenja. Še en pomemben napredek je dodatni 22-litrski prtljažnik v sprednjem delu vozila, ki ga električni Volkswagnovi avtomobili do zdaj še nismo imeli. Polnilnega kabla tako ne bo več treba riniti v prtljažni prostor.

Kako daleč se bo mogoče peljati z enim polnjenjem? Pri manjši bateriji bi moral doseg znašati vsaj med 250 in 300 kilometri, pri večji pa vsaj med 350 in 400 kilometri.

Prostora zadaj je dovolj tudi za odrasle potnike. Foto: Gregor Pavšič

ID.cross je dolg 4,15 metra in širok 1,79 metra, medosna razdalja pa znaša 2,60 metra. Prostornost je zadovoljiva in za ta razred nadpovprečna tudi na zadnji klopi, kjer sicer prostora za noge vendarle ni zares veliko. Položaj stopal je nekoliko višje kot v klasičnih avtomobilih, a vendar manj kot pri nekateri konkurenci in zato vožnja zadaj ni moteča. Pri Volkswagnu so raje kot prešerno odmerjen prostor za potnike zadaj namenili večjemu prtljažniku, ki pa s prostornino 420 litrov povsem prepriča.

ID.cross bo nekoliko večji kot T-cross. Medosno razdaljo ima daljšo za 3,8 centimetra, prtljažnik zadaj pa za 20 litrov. Sprednjega prtljažnika bencinski T-cross seveda nima.

To je spet električni volkswagen s sprednjim pogonom, saj so dozdajšnji avtomobili ID imeli pogon na zadnji kolesi. Zelo kompaktni elektromotor, ki zanimivo tehta le 75 kilogramov, bo na voljo v različicah s 85, 99 ali 155 kilovati. Pri najzmogljivejšem motorju, ki je vezan na večjo baterijo, bo končna hitrost 160, sicer pa pri manjši bateriji 150 kilometrov na uro. Največji navor elektromotorja bo 290 Nm.

Kaj pa podvozje?

Podvozje združuje sprednjo premo po načelu MacPherson in kompaktno torzijsko premo zadaj.

Sprednja prema MacPherson uporablja kompaktno zasnovo z visokokakovostnimi blažilniki in večjimi bati, ki skupaj z novim sistemom nadzora dušenja izboljšujejo tako udobje kot odzivnost vozila.

Zadaj je uporabljena lahka torzijska prema, posebej prilagojena električnemu vozilu s sprednjim pogonom. Ta vključuje več rešitev za zmanjševanje hrupa in vibracij. Takšna zasnova izboljšuje udobje, zmanjšuje hrup v kabini in hkrati omogoča večji prtljažni prostor.

Dodatno izboljšavo predstavlja tudi nov zavorni sistem "one-box brake", ki uporablja kolutne zavore na vseh kolesih. Sistem omogoča boljši občutek na zavornem pedalu, natančnejše odmerjanje zaviranja in učinkovitejšo regeneracijo energije, obenem pa je tudi lažji kot primerljive rešitve.

Pri Volkswagnu obljubljajo dobro in predvsem konstantno krivuljo moči polnjenja baterije. Foto: Gregor Pavšič

Med večinoma mestno in primestno vožnjo je povprečna poraba znašala med 12 in 13 kilovatnimi urami (kWh). To je seveda zelo spodobno, a na dokončno oceno realnega dosega bo treba počakati na prvi pravi test z vključenimi tudi nekaj več avtocestnimi odseki. Neto kapaciteta baterije bo 37 ali 52 kWh, pri čemer začetni ceni 28 tisoč evrov seveda pripada tista manjša baterija. Manjša baterija je tipa LFP, večja pa NMC. Ker imajo baterije LFP manjšo energijsko gostoto, za zdaj pri ID.cross ni prostora tudi za tak tip baterije pri večji kapaciteti. Vsaj do nadaljnjega razvoja tehnologije torej največja baterija pri ID.cross ostaja klasična NMC. Razlika v masi baterije je le devet kilogramov.

Zanimiva je bila odločitev inženirjev, da največjo moč pri hitrem polnjenju z enosmernim tokom (DC) znižajo na 105 kilovatov. Po njihovih izračunih to prinaša bolj stabilno krivuljo moči polnjenja, ki naj bi do 70 odstotkov napolnjenosti baterije presegala sto kilovatov. Klasični polnilec za izmenični tok (AC) bo 11-kilovatni.

