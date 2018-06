V bližini Gradca ujeli pobeglega voznika iz Slovenije

Enainštiridesetletnega voznika, ki je v noči na ponedeljek bežal pred slovenskimi in pozneje avstrijskimi policisti na avstrijskem Štajerskem, so v ponedeljek zvečer aretirali avstrijski policisti na avtobusni postaji v graškem predmestju Gratkorn.

Slovenski voznik se je večkrat izognil policijski kontroli in je tudi šel mimo mejnega prehoda v Špilju, ne da bi se identificiral.

Na koncu je zgoraj brez in z dvignjenimi rokami pobegnil pred policisti. Njegovo sopotnico so po dogodku našli, sam pa je bil na begu vse do ponedeljka do 17.40, ko ga je policijska kontrola našla na avtobusni postaji.