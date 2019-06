Pozor, kmalu strožje kazni: ta področja ureja prenovljeni zakon

Predlog sprememb Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) predvideva ostrejšo obravnavo voznikov povratnikov in jasneje določa pristojnosti pooblaščenih oseb. Podrobneje določa pravila ravnanja v območju skupnega prometnega prostora in na površinah za pešce ter kolesarje, prav tako pa določa pravila ravnanja za nekatera novodobna električna prevozna sredstva.

Kmalu precej višja kazen za telefoniranje med vožnjo

Ena glavnih sprememb se dotika globe za uporabo mobilnega telefona med vožnjo. Na ministrstvu priporočajo globo 250 evrov in tri kazenske točke, kar je že dolgo tudi ambicija Agencije za varnost prometa (AVP).

Lani so v Italiji zaostrili zakonodajo, ki opredeljuje ravnanje v primeru uporabe mobilnih telefonov med vožnjo. Kazni za uporabo mobilnega med vožnjo se gibljejo od 161 do 646 evrov, kjer vozniku, ki uporablja mobilni telefon med vožnjo lahko pristojni organi odvzamejo vozniško dovoljenje od 15 dni do dveh mesecev. V primeru povzročitve prometne nesreče, pa telefon tudi zasežejo. Prav tako je predvidena kazen 5 kazenskih točk za italijanske državljane.

Dovoljena tudi testiranja avtonomnih vozil



Območja preizkušanja avtonomnih vozil bodo označena s predpisano prometno signalizacijo v skladu s predpisi, ki urejajo prometno opremo in prometno signalizacijo na cestah. Tudi avtonomna vozila bodo morala biti v času preizkušanja označena, predvsem zaradi lažje prepoznave.



Voznik bo moral ves čas spremljati vožnjo in dogajanje v prometu ter po potrebi prevzeti upravljanje vozila. Zaradi raziskovanja morebitnih prometnih nesreč ali prometnih prekrškov je določeno, da se z elektronskimi sistemi, vgrajenimi v vozilo, ves čas spremlja vožnjo in okolico avtonomnega vozila. V primeru prometne nesreče ali prometnega prekrška podatkov ni dovoljeno spreminjati in morajo biti dani na razpolago pooblaščeni uradni osebi.



Zaradi morebitnih škodnih primerov je pomembno zavarovanje avtonomnih vozil. Zavarovanje mora biti sklenjeno v skladu s predpisi, ki urejajo področje obveznega zavarovanja v prometu tudi za čas, ko se vozila preizkušajo. Voznik avtonomnega vozila mora imeti zavarovalno polico ali drugo potrdilo o sklenjenem zavarovanju s seboj v vozilu.



Najvišja dovoljena hitrost na avtocesti in hitrih cestah bo 100, na ostalih cestah pa 50 kilometrov na uro.

Z električnim skirojem se bo dovoljeno peljati tudi po cestišču (kjer ni kolesarske steze), ne pa hitreje od 25 km/h. Foto: arhiv podjetja

Z električnim skirojem tudi po cestišču

Zakon bo po novem urejal tudi področje uporabe vse bolj razširjenih električnih skirojev. Na kolesarski stezi se morajo uporabniki prilagoditi hitrosti drugih udeležencev. Kjer kolesarske steze ni oziroma ni prevozna, bo zdaj dovoljeno s takim skirojem peljati tudi ob desnem robu cestišča.

"Za promet posebnih prevoznih sredstev se uporabljajo predpisi, ki se uporabljajo za pešce oziroma kolesarje. Uporabniki električnih posebnih prevoznih sredstev morajo imeti ponoči in ob zmanjšani vidljivosti prižgano na sprednji strani žaromet za osvetljevanje ceste, ki oddaja belo svetlobo, na zadnji strani pa pozicijsko svetilko, ki oddaja rdečo svetlobo. Na zadnji strani električnega prevoznega sredstva morajo imeti nameščen rdeč odsevnik, na obeh straneh pa rumene ali oranžne bočne odsevnike," še navaja predlog sprememb zakona.

Uzakonili bodo domnevno odgovornost lastnika vozila oziroma imetnika uporabe vozila za storjeni prekršek. Foto: Getty Images Voznik neznan? Lastnik avtomobila bo odgovoren za storjeni prekršek.

Predlog poglavitnih rešitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa na predlog Javne agencije RS za varnost prometa med drugim zajema črtanje izjem, kjer se policist lahko odloči, da pridržanja ne odredi.

Opredeljuje se tudi odgovornost lastnika vozila - uzakonja se domnevna odgovornost lastnika vozila oziroma imetnika uporabe vozila za storjeni prekršek.

Med ostalimi dopolnitvami oziroma predlaganimi rešitvami so med drugim še:



- višja sankcija za uporabo mobilnega telefona med vožnjo,

- uporaba posebne opozorilne svetilke, ki oddaja svetlobo modre barve za izvajanje pooblastil občinskih redarstev,

- določitev pravil ravnanja pri preizkušanju avtonomnih vozil,

- določitev pravil ravnanja za električna posebna prevozna sredstva,

- ureditev instituta dnevne parkirnine,

- jasna določitev pogoja za zaseg motornega vozila v primeru vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja,

- določitev pravil ravnanja v območju skupnega prometnega prostora,

- določitev pogojev za vožnjo določenih vozil s prednostjo,- določitev nižje višine (140 cm namesto 150 cm) za zavarovanje otrok s sistemom za zadrževanje otrok v vozilih,

- uskladitev definicije »kolo s pomožnim motorjem«,

- uskladitev določb z Zakonom o motornih vozilih.



"Zakon o pravilih cestnega prometa zasleduje temeljne cilje prometno-varnostne politike v Republiki Sloveniji. Glede na nacionalni program varnosti cestnega prometa je naš cilj, da do konca leta 2019 število mrtvih ne preseže številke 89. V letu 2020 pa je naš cilj, da število mrtvih ne preseže številke 83," pravijo na infrastrukturnem ministrstvu.