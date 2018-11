Lenoba ali neznanje? Ena od največjih površnosti na cesti. #video

Neuporaba smernikov je najpogosteje povezana z lenobo in površno vožnjo, pripelje pa lahko do nepotrebnih nesreč in prometnih zastojev. Globe so nizke, površnost pa zna danes reševati tudi že napredna avtomobilska tehnika.

Ob dobro znanih najpogostejših vzrokih za prometne nesreče v Sloveniji (neustrezna hitrost, vožnja pod vplivom alkohola, telefoniranje med vožnjo …) lahko na naših cestah opazimo še več prometnih nemarnosti. Me te lahko spada skrajno neupoštevanje varnostne razdalje, ki povečuje tako nevarnost naletov kot tudi povzroča tako imenovane fantomske zastoje, vožnjo po levem prometnem pasu na avtocesti in tudi neuporabo smernikov.

Smerniki kot del osnovne prometne kulture

Te bi lahko uvrstili med ključne sestavne dele avtomobila, ki so pomembni za predvidevanje dogajanja v prometu in prilagajanja nanj. Kdor smernika pri menjavi prometnih pasov ali zavijanju ne uporablja, prav tako tvega nalete in trke, obenem pa tako početje tudi zbija kolono vozil in posredno povzroča zastoje. Vsak voznik, ki zavije brez smernika, zbija tok prometa.

Video – Kako zna avtomobil danes prometni pas menjati že samodejno

Neuporaba smernikov – globa znaša skromnih 40 evrov



Globa za neuporabo smernikov je sicer precej mila, in sicer 40 evrov, v primeru polovičnega plačila torej 20 evrov. Globa se lahko poviša, če se zaradi neuporabe smernikov zgodi prometna nesreča.

Pazite:



- vklop vseh štirih smernikov je obvezen ob vzvratni vožnji,

- smernike vklopimo tudi pri prehitevanju kolesarjev

Kako dosledno sami uporabljate smernik? Foto: Gregor Pavšič

Ob vklopljeni samodejni menjavi prometnega pasu se vozniku izpiše opozorilo o izpeljavi tega manevra. Foto: Gregor Pavšič Ob vklopljenem smerniku znajo avtomobili samodejno prehiteti

Medtem ko lahko pozivamo voznike, da je uporaba smernikov del osnovne prometne kulture, je zanimiv tudi pogled v rešitve na področju avtomobilske tehnike. V teh dneh je v naši testni floti avtomobil, ki zna v smislu vozniškega asistenta močno olajšati vožnjo po avtocesti, obenem pa zna na avtocesti pri prehitevanju tudi samodejno zamenjati prometni pas.

Če na primer z novim mercedes-benzom razreda A po avtocesti vozimo z vklopljenim radarskim tempomatom, zna avto zelo suvereno držati razdaljo in tudi zavijati. Voznik mora intervalno prijeti volanski obroč (precej manj trdno in za krajši čas, kot je to potrebno pri audijih) in seveda kljub avtonomnosti druge stopnje imeti nadzor nad dogajanjem.

Ko vklopimo levi smernik, avtomobil preveri, ali je levi prometni pas prost in ali je prehitevanje varno. Takrat zavije levo in vozilo poravna na prehitevalnem pasu. Ko prehitimo tovornjak, vklopimo desni smernik in takrat avtomobil spet zavije desno na vozni prometni pas.

To sicer znajo tudi nekateri drugi avtomobili, a za zdaj smo v Sloveniji poleg omenjenega Mercedes-Benzovega razreda A (test sledi v prihodnjih tednih) tako suvereno delovanje samodejne menjave prometnih pasov izpeljali še s teslo.