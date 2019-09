Zastonj do vozniškega izpita

Oglasno sporočilo

Z nekaj kreativnosti lahko do vozniškega izpita pridete tudi brezplačno. Preverite, kako.

Vaš otrok že razmišlja o vozniškem izpitu, vi pa ne veste, kako boste lahko plačali še ta izdatek? Niste sami. Ure vožnje nikoli niso bile ravno poceni, danes pa povprečni strošek vozniškega izpita znaša okoli tisoč evrov. In to pod predpostavko, da za to vaš bodoči voznik oziroma voznica ne porabi več kot 35 ur vožnje z inštruktorjem.

V znesek so seveda všteti tudi spremljevalni stroški, od tečaja CPP, tečaja prve pomoči, zdravniškega pregleda do upravnih taks. Kar pripravite se torej, da boste za vozniški izpit odšteli povprečno slovensko neto plačo.

"Ko sem opravljala vozniški izpit, bilo je v začetku devetdesetih, se s tem, koliko je to stalo moje starše, nisem obremenjevala. Nobene predstave nimam, koliko sta plačala za vse skupaj. Vem pa, da si trenutno preprosto ne morem privoščiti, da bi moja hči, ki bo kmalu dopolnila 18 let, opravljala vozniški izpit," odkrito priznava 44-letna Barbara. Toda lahko je tudi drugače.

Kako torej do brezplačnega izpita?

S sodelovanjem v nagradnem natečaju na temo električne mobilnosti!

Z nekaj razmisleka in kreativnosti lahko namreč vaša najstnica oziroma najstnik prejme nagrado, ki bo pomembno razbremenila vaš proračun in razveselila vso družino – brezplačni vozniški izpit oziroma brezplačnih 30 ur vožnje.

Starši, predstavite svojemu otroku to izjemno priložnost in ga pritegnite k sodelovanju v natečaju Moja e-mobilnost. Ne pozabite: natečaj na temo mobilnosti v prihodnosti traja do 20. septembra. Več podrobnosti najdete tukaj.

Se še spomnite svojih prvih učnih ur vožnje, nervoznega pričakovanja pred glavnim izpitom in kasneje velikega veselja ob pridobljenem vozniškem dovoljenju? Tudi danes ni nič drugače.

Naročnik oglasnega sporočila je Porsche Slovenija