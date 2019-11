Zaslužena kazen? Voznik pet kilometrov po prehitevalnem pasu.

Pravila so preprosta: levi pas je namenjen le prehitevanju

Naj si bo to v Veliki Britaniji, Nemčiji ali Sloveniji, pravila za vožnjo po avtocestah so povsod enaka. Prehitevalni pas je namenjen prehitevanju počasnejših vozil, po koncu prehitevanja se mora voznik umakniti na vozni pas in nadaljevati vožnjo tam. Očitno nepremišljeni ali celo neodgovorni vozniki ne ovirajo prometa le na slovenskih cestah ter imajo takšne težave tudi drugod.

Britanski policisti so na Twitterju objavili fotografijo voznika, ki je po prehitevalnem pasu vozil vsaj pet kilometrov, če ne več, čeprav na avtocesti ni bilo nobenega avtomobila. Ko so voznika ustavili in mu povedali, zakaj bo dobil kazen, je to sprejel z ogorčenjem. V svoji vožnji namreč ni videl ničesar spornega, še posebej pa se ni strinjal, da mora za to dobiti kazen.

Čez tri dni so se prek družabnega omrežja Twitter spet javili policisti iz okrožja Kent. Tokrat so prav tako na prazni avtocesti M20 kar osemnajst kilometrov vozili za voznikom, ki je celotno pot opravil kar po prehitevalnem pasu. Vmes je za seboj zadrževal voznike ter se s prehitevalnega pasu nikakor ni želel umakniti. Tudi njega so ustavili in mu dali kazen sto funtov.