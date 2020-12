"Za vedno si bom zapomnila to pot. Dva telefonska klica sta rešila vse."

Oglasno sporočilo

Poškodovana vozila in poškodbe pri vseh udeležencih v prometnih nezgodah nas lahko stanejo celo premoženje – od nekaj sto do nekaj sto tisoč evrov, ki jih brez pomoči zavarovalnic ne bi mogli poravnati. Z dobrim avtomobilskim zavarovanjem lahko poskrbimo zase, za svoje sopotnike, za tretje udeležence in za vso materialno škodo.

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) je v Sloveniji predpisano z zakonom in zato obvezno. Obvezno zavarovanje je namenjeno kritju materialne in nematerialne škode, ki jo z vozilom povzročimo tretjim osebam in njihovemu premoženju. Skleniti ga moramo, še preden se z vozilom podamo v promet.

Na višino premije zavarovanja AO vplivajo predvsem moč motorja (kW), starost voznika, starost vozila, dosežen bonus in škodno dogajanje. Ker zavarovanje AO ne krije škode, ki jo zaradi poškodb utrpi voznik motornega vozila kot povzročitelj prometne nesreče, je priporočljivo izbrati tudi dodatno zavarovanje voznika z zavarovanjem AO Plus. Z nezgodnim zavarovanjem AO Plus smo kot voznik upravičeni do odškodnine za lastne telesne poškodbe, kadar smo v prometni nesreči udeleženi kot povzročitelji.

Dodatna zavarovanja, s katerimi lahko obogatimo obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO), poleg zavarovanja AO Plus vključujejo tudi splošna kasko zavarovanja ali različna kritja dodatnih kasko zavarovanj (delne kombinacije) po svoji meri in druge oblike avtomobilskih zavarovanj zavarovalnice GENERALI.

SPLOŠNI AVTOMOBILSKI KASKO krije večino škode, ki nastane na vozilu neodvisno od voznikove volje med upravljanjem ali v stanju mirovanja. Od zavarovanja avtomobilske odgovornosti se razlikuje v tem, da krije povzročeno škodo na zavarovančevem vozilu, ne škode, ki je povzročena tretjim osebam.

krije večino škode, ki nastane na vozilu neodvisno od voznikove volje med upravljanjem ali v stanju mirovanja. Od zavarovanja avtomobilske odgovornosti se razlikuje v tem, da krije povzročeno škodo na zavarovančevem vozilu, ne škode, ki je povzročena tretjim osebam. DELNI AVTOMOBILSKI KASKO pa je namenjen lastnikom vozil, ki ocenijo, da zaradi nizke trenutne (tržene) vrednosti vozila sklepanje splošnega avtomobilskega kaska s stroškovnega vidika ni več smiselno, in lastnikom vozil, ki zaradi visoke vrednosti vozila želijo še večjo stopnjo varnosti pri tveganjih, ki jim je vozilo najpogosteje izpostavljeno.

Poleg tega so na voljo tudi nezgodno zavarovanje voznika in potnikov v vozilu, zavarovanje pravne zaščite in asistenčno zavarovanje Avto asistenca.

Z Avto asistenco smo zavarovani za primere, ko je vozilo nevozno zaradi okvare, nezgode, kraje, težav s ključi ali gorivom doma ali v tujini. Zavarovanje je pri zavarovalnici Generali mogoče skleniti samostojno ali kot dodatek k zavarovanju avtomobilske odgovornosti oziroma kasko zavarovanju vozil.

Vozniki z manj kot tremi leti vozniških izkušenj lahko sklenejo tudi samostojno zavarovanje Moja prva avto polica, ki ni vezano na vozilo, ampak na neizkušenega voznika.

Pripoved zavarovanke, ki bi brez asistence obtičala na Hrvaškem "Za vedno si bom zapomnila pot na Hrvaško z vso družino. Midva z možem in štirje otroci, avto pa kar naenkrat ugasne. Poklicali smo asistenčno številko, saj imamo v zavarovanje vključeno tudi asistenco. Dva telefonska klica sta rešila vse. Zelo hitro so nam poslali pomoč, tako da se je vse lepo uredilo in smo vsi varno prišli domov," je povedala zadovoljna zavarovanka zavarovalnice Generali in dodala, da je servisna ekipa vso družino pripeljala dobesedno v stanovanje.

Več avtomobilov, več prihranka

Veliko slovenskih gospodinjstev ima pri hiši več avtomobilov, saj samo z enim ne shajamo več.

Lažjo mobilnost in večjo svobodo, ki jo drugi avto prinese, neizogibno spremljajo tudi stroški, ki se jim nikakor ne moremo izogniti. Vseeno je mogoče tudi na tem področju nekaj prihraniti, vendar kako?

Avto je namreč treba registrirati, zavarovati, vzdrževati, precejšen mesečni strošek pa je lahko tudi porabljeno gorivo. Kje torej poiskati mogoče prihranke? Pri registraciji ne gre, pri vzdrževanju pa ni smiselno varčevati, saj je le dobro vzdrževan avto tudi varen avto. Pri gorivu lahko privarčujete, če se držite načel varčne vožnje, na primer rednega preverjanja tlaka v pnevmatikah, uporabe tempomata, primerne varnostne razdalje, zaviranja ob pomoči motorja in podobno.

Pri stroških, ki jih imamo s sklepanjem različnih zavarovanj za vsa vozila v družini, nam je v veliko pomoč lahko zavarovalnica Generali, ki nam s sklenitvijo Družinskega popusta zagotavlja prihranke za vso družino. S sklenitvijo namreč vsi zavarovanci prejmejo popust v višini najvišjega bonusa, ki ga je dosegel kdorkoli od družinskih članov.

Znižajmo strošek zavarovanja

Ker imamo veliko stroškov z zavarovanjem vseh vozil v gospodinjstvu, lahko izkoristimo popust z Družinskim avtomobilskim zavarovanjem in na vseh avtomobilih izkoristimo najvišji bonus v družini.

Kako prihraniti več kot sto evrov letno?

Primer Družinskega popusta: Če ima najbolj vzoren voznik (ali voznica!) v družini pri obveznem avtomobilskem zavarovanju 55-odstotni bonus, bodo vsi družinski avtomobili pri zavarovanju pridobili do 55-odstotni popust. Za več avtomobilov v isti družini to seveda pomeni bistveno nižje skupne stroške pri obveznem in kasko zavarovanju avta. Tako lahko prihranimo tudi več kot sto evrov letno. Vse, kar morate storiti, je, da Generalijevemu zavarovalnemu agentu poveste, da želite izkoristiti Družinski popust.

Udobna sklenitev avtomobilskih zavarovanj Generali S hitro in udobno sklenitvijo avtomobilskega zavarovanja po telefonu lahko prihranite tudi dragoceni čas. HALO polica je avtomobilsko zavarovanje, ki ga sklenete kar po telefonu na 080 70 77 in plačate na spletu – tudi če ne uporabljate oziroma nimate spletne banke. Zavarovalno polico prejmete na svoj naslov. Ob tem seveda lahko računate na vso pomoč in koristen nasvet svetovalca v klicnem centru o izbiri pravega zavarovanja za vaš avto. Podrobno vam bo predstavil tudi ugodnosti, ki jih pridobite, in način plačila.

