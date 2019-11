Ustavili so kombi s skoraj 1,5 milijona prevoženimi kilometri

Nemški policisti so ustavili voznika poljskega kombija s prevoženimi 1,4 milijona kilometri. Ker so na kombiju opazili več tehničnih pomanjkljivosti, so Poljaku nadaljnjo vožnjo prepovedali.

Wir kontrollierten auf der #A24 bei #Herzsprung (OPR) einen polnischen Lkw mit fast 1,5 Mio km Laufleistung & erheblichen Mängeln. Ein Auszug:

▪️Defekte an Bremsen + Reifen

▪️Kraftstofftank, Ölwanne & Lenkgetriebe undicht

▪️defekte Führerhausarretierung



Weiterfahrt untersagt! pic.twitter.com/1VaMhFC7aA — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) November 6, 2019

Po evropskih cestah vozi veliko starejših kombijev in tovrsten transport je v marsičem mnogo manj urejen kot promet s tovornjaki. Pri kombijih je manj tehničnega nadzora, predvsem pa za volani pogosto sedijo zelo utrujeni vozniki na več tisoč kilometrov dolgih poteh prek stare celine.

Skoraj 1,5 milijona prevoženih kilometrov

Enega takih kombijev so nedavno v okolici Berlina ustavili tudi nemški policisti. Merilnik prevoženih kilometrov je pokazal zares visoko številko in sicer 1.475.213 kilometrov, torej več kot 1,4 milijona prevoženih kilometrov.

To ne bi bilo problematično, če ne bi policisti istočasno odkrili še več tehničnih nepravilnosti. Našli so napake oziroma okvare na zavorah, gumah, ugotovili so puščanje posode za gorivo, iztekanje olja in tudi okvaro na volanskem mehanizmu. Za nameček je bila pokvarjena še ključavnica vrat.

Nadaljnjo vožnjo so nemški policisti Poljaku s kombijev prepovedali.