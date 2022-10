Uradno: ruski Moskvič se vrača, pomagali bodo Kitajci

Foto: Wikimedia Commons Po začetku vojne v Ukrajini in sankcijam proti Rusiji so se v tej državi, ki je nekoč veljala za prihodnji največji evropski avtomobilski trg, zgodile korenite spremembe. Trg se je močno zmanjšal, nekateri proizvajalci, kot so Volkswagen, Toyota in Nissan, so ali še bodo prodali svoje tovarne, Renault se je kot eden od ključnih evropskih proizvajalcev z ruskimi posli prav tako umaknil. Renault je prodal svoj delež v družbi Auto VAZ, domnevno za simbolično ceno enega rublja, toda v šestih letih lahko svoj nekdanji lastniški delež spet dobi nazaj.

Tujega partnerja za proizvodnjo avtomobilov išče Kamaz

V svoji tovarni v Moskvi so zaposlovali več tisoč ljudi in ti bodo kmalu lahko spet sestavljali avtomobile. Taka je obljuba ruskega župana Sergeja Sobjanina.

Že decembra bi v nekdanji Renaultovi tovarni, ki zdaj nosi ime Moscow Automobile Factory Moskvich, začeli proizvajati moskviče. Pri tem Sobjanin računa na pomoč pristojnih ministrstev.

Pred meseci sta vodstvo mesta Moskva in družba Kamaz, največji ruski proizvajalec tovornjakov, sklenila dogovor o vložku petih milijard rubljev v obstoječo tovarno. Kamaz se je zavezal iskanju tujega partnerja za proizvodnjo avtomobilov in med najresnejšimi kandidati je kitajsko podjetje JAC Motors. Moskvič bi tako lahko preoblekel njihove obstoječe avtomobile.



Že letos do konca leta bi lahko v tej tovarni izdelali prvih 600 avtomobilov, od tega bi jih bilo 200 električnih. Prihodnje leto bi lahko izdelali že 50 tisoč avtomobilov.

Moskviče smo poznali tudi v Sloveniji

Moskvič v prevodu pomeni domačina iz Moskve. To avtomobilsko tovarno so ustanovili leta 1930, s proizvodnjo pa so vztrajali vse do stečaja družbe leta 2006. Takrat je po ruskih cestah vozilo približno milijon moskvičev. V svojih najboljših časih je Moskvič izdelal po sto tisoč avtomobilov letno. Poznali smo jih tudi v Sloveniji. Tovarna žarometov Saturnus je bila med dobavitelji za ruske avtomobile in ti so v osemdesetih večkrat gostovali tudi na takrat zelo odmevnem reliju Saturnus.