Uradno: leto po smrti razglašena za najhitrejšo žensko

Pri Guinnessovi knjigi rekordov so Američanko Jessi Combs posthumno, slabo leto po njeni lanski tragični nesreči, razglasili za najhitrejšo žensko na svetu.

Njena družina je razkrila, da je bilo to priznanje vselej glavni motiv in sanje Jessi Combs. Lani je na posušenem jezeru v Oregonu vozila svoj north american eagle supersonic speed challenger in opravila dve hitrostni vožnji. V prvi je dosegla hitrost 829, v drugi pa 882 kilometrov na uro. Povprečje obeh je znašalo 855 kilometrov na uro.

Hitrosti krepko prek 800 kilometrov na uro ji niso bile tuje. Foto: Wikimedia Commons

Pri Guinnessu so zdaj ta rekord uradno potrdili in Combsova je postala najhitrejša ženska na svetu. Pred tem je rekord držala Kittzy ONeil, ki je že davnega leta 1976 vozila s hitrostjo 825 kilometrov na uro. Tudi to je bil povpreček dveh hitrostnih poizkusov.

Combsova razglasitve dosežka ni dočakala, saj je takoj po rekordnem dosežku še enkrat sedla v svoje vozilo. Med vožnjo pa je prišlo do okvare kolesa, domnevno zaradi udarca ob predmet na površini. Umrla je zaradi posledic nesreče pri hitrosti okrog 885 kilometrov na uro.