To je nova največja tovorna ladja na svetu #foto

Ladjo so pri korejski družbi Samsung Heavy Industries napovedali predlani, kot prvo od šestih naročenih ladij so jo izdelali za švicarskega ladjarja MSC. Prva plovba jo čaka iz kitajskega Tianjina proti Evropi.

Kontejnerji bi naredili kolono skoraj iz Ljubljane do Šentilja

Ladja z imenom MSC Gulsun je dolga slabih 400 metrov, široka je 61,5 metra, visoka pa 33,2 metra. Ladja spada v razred 23 tisoč kontejnerskih enot TEU, sprejme jih lahko 23.756.

To so 6,1 metra dolgi kontejnerji in če bi vse postavili v vrsto enega za drugim, bi bila vrsta dolga kar 145 kilometrov. To je skoraj toliko, kot znaša razdalja od Ljubljane do Šentilja.

Nosilnost ladje je skoraj 225 tisoč ton, kar je približno toliko kot tehta 1.500 odraslih sinjih kitov.

Neverjeten razmah velikosti tovornih ladij

Samsung Heavy Industries je bil v zgodovini ladijskega tovornega prometa vselej nosilec mejnikov. V devetdesetih letih, ko so bile standard še ladje z zmogljivostjo komaj pet tisoč TEU, so izdelali prvo ladjo z zmogljivostjo 6.200 kontejnerskih enot.

Nato so to zmogljiivost v dveh letih podvojili in leta 2004 že imeli ladjo, ki je sprejela 12 tisoč TEU. Leta 2015 so z japonske prejeli naročilo ladje z zmogljivostjo 20 tisoč TEU.

Kako velike ladje priplujejo v Luko Koper?



V začetku maja je v Luko Koper priplula največja tovorna ladja Maersk Hamburg z zmogljivostjo več kot 15 tisoč enot TEU. Ladja je bila dolga 353 metrov in široka 54 metrov.

Rekorderji Kitajci, zdaj spet Korejci

Do zdaj največja ladja je v morje zaplula lani. To je bila 400 metrov dolga in 58 metrov široka kitajska ladja COSCO Shiping Universe, ki je imela zmogljivost 21.237 TEU. To je bilo malenkost manj od Samsungove dozdajšnje rekorderke OOCL Hong Kong, ki je sicer kot prva presegla mejo zmogljivosti 21 tisoč TEU.

Z novo ladjo so torej Korejci naredili nov mejnik v ladijskem tovornem prometu, ki še naprej ostaja gibalo svetovnega gospodarstva. a. Po morjih in oceanih danes pluje okrog 50 tisoč trgovskih ladij, ki zagotovijo okrog 90 odstotkov celotne svetovne trgovine.