Renault je dosegel cilje, zdaj bodo emisijske kupone kar prodali

Doslej si je prodajo emisijskih kuponov lahko privoščila le Tesla, kot razkrivajo dokumenti Evropske komisije, pa so se za prodajo teh odločili tudi pri Renaultu. Očitno so Francozi že dosegli zahteve o izpustih in bodo presežek zdaj prodali drugim proizvajalcem, ki morajo izpuste nujno znižati, če se želijo prihodnje leto izogniti velikim kaznim Evropske unije.

Matthias Schmidt, raziskovalec v avtomobilski industriji, je pridobil dokumente Evropske komisije, iz katerih je razvidno, da so pri Renaultu vložili dokumente v skladu s členom 6(5) regulacije EU 2019/631 (osebna vozila). Preprosto povedano: očitno so pri Renaultu že dosegli zahtevane emisijske norme, ki jih morajo do leta 2021 dosegati avtomobilski proizvajalci. Ker so cilje dosegli predčasno, lahko zdaj prodajo emisijske kupone drugim proizvajalcem.

Tesla se je s prodajo izkopala iz rdečih številk

Tesle kot izključno električnega proizvajalca vozil emisijske norme seveda niso težile, zato so lahko vse pridobljene kupone prodali. Za dve milijardi dolarjev so jih kupili pri FCA, kljub dragemu nakupu pa je bilo to za skupino še vedno cenejše kot plačilo kazni Evropski uniji.

Ta namerava v letu 2021 vsakega proizvajalca kaznovati s 95 evri za vsak presežni gram CO2/km in za vsak avto posebej. Meja je postavljena na 95 gramov CO2/km, zato bi se pri večjih proizvajalcih lahko kazen približala tudi 15 milijardam evrov.

Proizvajalce rešujejo super krediti



Gre za posebno določilo, ki proizvajalcem prinaša dvojno znižanje izpustov ogljikovega dioksida – če proizvajalec proda avto z izpustom emisij, manjšim od 50 gramov na prevožen kilometer, mu ga v izračunu ob koncu leta štejejo dvojno. To pomeni, da si proizvajalci želijo prodati čim več takšnih avtov, saj dobijo z njimi dvojno znižanje emisij ogljikovega dioksida.



Kljub temu nekateri ne bodo dosegli zahtevanih norm Evropske unije, povpraševanje po emisijskih kuponih pa postaja vse večje.

Renault z najvišjim deležem električnih avtov

Glede na zadnja poročila ima Renault najvišji delež povsem električnih vozil v zahodni Evropi med vsemi proizvajalci. Do avgusta so Renault je prodal že več kot 300 tisoč električnih avtov in ima največji delež med vsemi evropskimi proizvajalci. Foto: Gregor Pavšič namreč prodali že več kot 300 tisoč električnih avtov.

Vsi proizvajalci imajo čas do 18. novembra letos, da se registrirajo neposredno pri Renaultu in dokažejo, da njihovo sodelovanje ne bo povzročilo učinka bumeranga. Renault se mora prepričati, da jim zaradi prodaje kuponov ne bo treba plačati kazni.

Renault je pred tem načrtoval, da bo svoj sklad delil s partnerjema iz zavezništva Mitsubishi in Nissan v skladu z dogovorjenim sporazumom v začetku letošnjega leta, a bodo tri družbe za namene ciljev EU pri izpustih obravnavane kot enotno podjetje.

Za zdaj še ni jasno, zakaj Renault v tem primeru deluje samostojno, niti ni jasno, ali kdo namerava kupiti emisijske kupone. Za zdaj močno omenjajo družbo Mercedes-Benz oziroma Daimler, še posebej, ker že zdaj tesno sodelujejo s Francozi, glede na trenutne izračune pa ne bodo dosegli zahtev Evropske unije.