Preverite vzdušje: streha City Parka s 350 avtomobili #video

Spomladanska avtomobilska sezona se je začela v Ljubljani z velikim dobrodelnim srečanjem avtomobilskih navdušencev. Streha City Parka je sprejela več kot 350 avtomobilov zelo pestre druščine in sicer od aston martina, porschejev do starega minija in stoenke.

“Predvsem po obdobju epidemije covid-19 se je zanimanje lastnikov avtomobilov za taka srečanja spet povečalo. Ne le zaradi avtomobilov samih, temveč predvsem zaradi druženja,” je za Siol.net povedal Aljaž Seljak iz organizacijske ekipe skupine Car Scene Slovenia.

V Ljubljani se zbralo več kot 300 lastnikov avtomobilov, tem pa so dodali še okrog 50 avtomobilov pokroviteljev. Streha City Parka, ki ima 380 parkirnih mest, je bila skoraj povsem polna. Druščina pa je bila izjemno pisana in to je tudi glavni čar takega srečanja. Po Seljakovih besedah ne želijo razporejati lastnikov vozil glede na zmogljivosti ali vrednost njihovih avtomobilov. Glavna je predanost, ljubezen do jeklenih konjičkov in strast do tehnične kulture. Tako smo med prisotnimi opazili aston martina DBS, chevrolet camara ZL1 1LE, pa lotusa exige iz omejene serije final edition 430 cup, porscheja 911 GT3, porscheja 911 GT4 RS, pa na drugi strani tudi “zglancanega” minija in stoenko - in seveda mnoge porscheje, predelane BMW-je, VW golfe in eno izmed še zelo redkih toyot GR-86 na slovenskih cestah.

Dogodek je bil tudi tokrat dobrodelne narave, z njim pa se je simbolno tudi začela nova avtomobilska pomlad.

Več pa v zgornjem videu.

Foto: Gregor Pavšič

