Pred kamero se je nenadoma zrušil most s tovornjakom #video

V Indiji se je pred snemalcem nenadoma zrušil most, ki ga je prečkal tovornjak z gradbeno opremo. Nesrečo so vsi preživeli.

Do nesreče je prišlo pri kraju Uttarakhand, ki se nahaja blizu indijsko-kitajske državne meje. Tovornjak z gradbeno opremo je poskušal prečkati most, pri tem pa se je ta nenadoma zrušil. Tovornjak je skupaj z dvema potnikoma zgrmel v nastalo luknjo, oba pa sta nesrečo s hujšimi posledicami preživela. Za tovornjakom je most poskušala prečkati še ena oseba, ki pa je bila nepoškodovana.

Indijski mediji poročajo, da je tovornjak prevažal gradbeno opremo za gradnjo 65 kilometrov dolg ceste Dhapa-Milam od Milama proti kitajski meji.