Po 31 letih: na ceste se vrača velika ikona #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Petdeset let po razkritju koncepta prvega countacha, enega najbolj prepoznavnih avtomobilskih superšportnikov vseh časov, bodo pri Lamborghiniju izdelali 112 primerkov njegovega naslednika. Dvanajstvaljni motor skupaj z elektromotorjem v menjalniku zmore več kot 800 “konjev”.

Foto: Lamborghini Bil je ena največjih avtomobilskih ikon osemdesetih. Eden najbolj zaželenih avtomobilskih posterjev na stenah. Delo oblikovalca Marcella Gandinija iz slavnega studia Bertone. Lamborghini countach. Ime je dobil po besedi “contacc” iz piedmontskega dialekta, ki označuje velik dosežek. Imel je dvižna vrata in kot prvi serijski avtomobil tudi vzdolžno postavljeni motor V12. Countach je še danes pojem avtomobilske superšportnosti. Med leti 1974 in 1990 so jih izdelali slabih dva tisoč.

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini

Za redke izbrance se ime countach z uradno oznako LPI 800-4 zdaj spet vrača na cesto. Pri Lamborghiniju so se 50 let po tistem, ko so koncept originalnega countacha prvič predstavili na avtomobilskem salonu v Ženevi, odločili za obuditev tega imena.

Novi countach je oblikovno zelo podoben predhodniku in ohranja podoben stil. To bo močno omejena serija avtomobila. Izdelali jih bodo le 112, cene zanje pa se bodo pred davki začele pri dveh milijonih evrov. Večino razpoložljivih so pričakovano že prodali.

Zadnji lamborghini v vztrajnikom namesto klasičnega hibridnega pogona

Novodobni countach bo za Lamborghini nekaj posebnega. Postal je ekskluziven superšportnik, ki ga bo poganjal motor V12. Skupaj z 48-voltnim elektromotorjem v menjalniku bo imel countach več kot 800 “konjev”, moč se prenaša na vsa štiri kolesa.

Elektromotor poganja vztrajnik, kar je prav tako zadnji tak primer pri Lamborghiniju. V prihodnje bodo svoje modele elektrificirali s klasičnimi hibridnimi pogoni.

Do 100 kilometrov na uro bo countach pospešil v slabih treh sekundah, najvišjo hitrost ima pri 355 kilometrih na uro. Vse to so Italijani dosegli z uporabo lahkih materialov in maso praznega vozila pri 1.595 kilogramih.

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini