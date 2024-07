Nemci moledovali, Bruselj neizprosen: od danes visoke carine za kitajske e-avtomobile

Evropska unija je danes uvedla visoke uvozne carine za električne avtomobile kitajskega porekla. Nemci so do zadnjega moledovali, naj v Bruslju še enkrat premislijo o taki potezi. Uvozne carine bodo odvisno od znamke narasle vse do 38 odstotkov.

Evropska unija je uvedla dodatne carine za električne avtomobile iz Kitajske. Dodatne carine, ki so do zdaj znašale deset odstotkov, bodo štiri mesece začasne. V tem obdobju lahko pričakujemo pogajanja med uradnim Brusljem in Pekingom. Če po štirih mesecih ne bo sprememb, bodo od jeseni za nadaljnjih pet let postale redne. Višje carine so posledica preiskave Evropske komisije, ki kitajskim proizvajalcem očita visoke državne subvencije in s tem nelojalno nižjo ceno na trgu.

Do zdaj deset odstotkov, dodatki bodo različni

Zdaj so dokončno znane dodatne carine, ki čakajo na proizvajalce električnih avtomobilov s proizvodnjo na Kitajskem. Višina dodatnih carin je bila odvisna od stopnje sodelovanja posameznih znamk v omenjeni preiskavi. SAIC je prejel dodatne carine 37,6 odstotka, BYD 17,4 odstotka, Geely 19,9 odstotka. Tesla, Dacia (model spring) in BMW (model iX3) bosta prejela dodatne 20,8-odstotne carine.

Na Kitajskem izdelujejo tudi Teslin model 3, ki je letos do zdaj v Sloveniji najbolje prodajani električni avtomobil. Foto: Gregor Pavšič

MG4 je del družbe SAIC, ki je s strani Bruslja dobil najvišji porast uvoznih carin. Foto: Gregor Pavšič

Za zdaj je težko napovedati, kako bodo višje carine vplivale na cene avtomobilov. Prisotnost kitajskih znamk z električnimi avtomobili je v Sloveniji še dokaj skromna. Na udaru bosta Tesla, ki iz Kitajske v Evropo uvaža model 3 (v prvem polletju najbolje prodajani električni avtomobil v Sloveniji), in MG Motor. Njihov prvi adut je model MG4.

Pri uvozniku znamke so nam že pred tedni potrdili, da bodo poskusili vse, da kupci podražitev iz naslova carin ne bodo občutili. Prav MG Motor, ki je del omenjene družbe SAIC, bo dobil najvišjo povišico carin. Če trenutno vstopno ceno MG4 z manjšo baterijo, ki znaša 31.400 evrov, obremenimo z napovedano višjo carino, cena naraste na 40 tisočakov. Pri Tesli bi se cena modela 3, če ne bo posega s strani trgovcev, povišala s trenutnih 40 tisočakov na okrog 48 tisoč evrov. Končne škarje in platno bodo pri cenah vendarle imeli trgovci.

Kitajci v Evropo bežijo pred neizprosno konkurenco doma

Kitajski proizvajalci svoje avtomobile v Evropi prodajajo po bistveno višjih cenah kot doma. Na to resda vplivajo carine in logistični stroški, a študije so pokazale, da so kitajske znamke s prodanim avtomobilom v Evropi zaslužile veliko več kot doma. Na Kitajskem je konkurenca na trgu zelo ostra in prišlo je do izčrpavanja prek vse odločnejših popustov oziroma nižanja cen. Take konkurenčne cenovne vojne v Evropi še ni bilo.

Najodločneje proti so Nemci

Na povišanje carin se je praktično celotna evropska avtomobilska industrija, ki naj bi jo po prepričanju Bruslja dodatne carine zaščitile, odzvala negativno.

"Vsak doprinos ne bo presegel vseh negativnih posledic, ki jih ti ukrepi prinašajo," so bili jasni v uradnem sporočilu pri Volkswagnu, največjem evropskem proizvajalcu avtomobilov. Za vodilne nemške znamke je Kitajska najpomembnejši trg, zato se upravičeno bojijo tudi slabših pogojev za poslovanje na že tako zaostrenem kitajskem trgu. Nemška avtomobilska industrija je še pred dnevi izrazila upanje, da bodo v Bruslju prestavili uvedbo carin in dali prednost pogajanjem, a vsaj za zdaj so bili ti upi očitno zaman.