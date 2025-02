Najboljše letne gume za leto 2025? To so rezultati zadnjega testa.

Razlike pri letnih pnevmatikah so manjše kot pri zimskih, toda med njimi so še vedno pomembne razlike. Kaj pravijo letošnji testi?

Obdobje obvezne uporabe zimske opreme se zaključi 15. marca. Čeprav lahko muhasto vreme tudi spomladi še preseneti s snegom do nižin, višje temperature odpirajo prostor letnim pnevmatikam.

Evropski avtomobilski klubi, ki jih pri nas zastopa AMZS, so tokrat na obsežnem testu zbrali 18-palčne pnevmatike. Med temi so bile pnevmatike različnih cenovnih razredov. Kar 11 pnevmatik je doseglo oceno "zelo priporočljivo", razlika v skupni oceni pa je med njimi znašala le 0,6 točke.

Temeljit pregled testiranih pnevmatik. (datoteka .pdf) Foto: AMZS

Foto: AMZS

Na vrhu sta bili Continentalova pnevmatika sportcontact 7 in Bridgestonova pnevmatika potenza sport, ki sta obe prejeli najvišjo oceno za varnost, imeli sta najvišjo oceno na suhi in tudi na mokri cesti. V deževnih pogojih so sicer štiri pnevmatike dobile najvišjo oceno, a na primer skupno tretjeuvrščena Michelinova pnevmatika pilot sport 5 je bila slabša na suhi cesti. Ta pnevmatika je bila tudi tokrat na vrhu po najmanjši obrabi.

Na dnu so test končale tri pnevmatike. Najprej sta to pnevmatiki francoske znamke Norauto in nemške znamke Syron. Tudi na suhi cesti sta bili zelo nenatančni. Še slabše se je odrezala pnevmatika kitajske znamke Doublecoin, ki je bila od obeh omenjenih še slabša na mokri cesti. Testni vozniki so jo ocenili kot nevarno.

Zavorna pot na mokri cesti

Najočitnejše razlike med pnevmatikami so se pokazale pri zavorni poti na mokri cesti. Tam se je najhitreje ustavil avtomobil s Continentalovo pnevmatiko, najdaljšo zavorno pot pa je imel avtomobil z Doublecoinovo pnevmatiko. Zavorna pot od 80 kilometrov na uro do zaustavitve je bila daljša za skoraj 17 metrov. Ko je avtomobil z najboljšo pnevmatiko že ustavil, je avtomobil z najslabše ocenjenimi pnevmatikami vozil še s hitrostjo skoraj 50 kilometrov na uro. Razlika do druge najslabše pnevmatike (GITI) je bila 6,2 metra.

Koliko na kakovost pnevmatike vpliva cena?

Pri nemškem Autobildu so tudi letos testirali 18-palčne pnevmatike, lani pa so bile na testu tudi 16-palčne (dimenzija 205/55 R16). Najboljšo oceno in oznako "priporočljivo" so dobile Michelinova primacy 4+, Continentalova premium contact 7 in Bridgestonova turanza 6.

Cena takih pnevmatik znaša okrog 400 evrov. Sto evrov cenejše pnevmatike (znamke Falken, Firestone, Kumho …) so se še vedno uvrstile v prvo deseterico, skupna ocena pa je bila približno točko slabša kot pri najboljših. Za razliko od prvih treh so imele vse eno izraziteje slabšo lastnost.

Med 20 pnevmatikami na lanskem Autobildovem testu ni bilo cenejše od 265 evrov.