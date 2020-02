Motor je odletel iz avta: končal je v dnevni sobi hiše #foto

Motor je ob nesreči odtrgalo iz avta, jaguarjev štirivaljnik je nato poletel skozi vhodna vrata bližnje hiše in končal svojo pot v dnevni sobi.

Voznik jaguarja iz za zdaj še neznanih razlogov ni hotel ustaviti policijski kontroli in je z brezglavo ter nevarno vožnjo bežal pred policijsko patruljo. Po nekaj prevoženih kilometrih, ob čemer k sreči ni bil poškodovan noben drugi udeleženec v prometu, je izgubil nadzor nad britansko limuzino. Oplazil je nekaj dreves in z močno poškodovanim jaguarjem končal v obcestnem jarku. Pri tem je voznika vrglo iz vozila, hudo poškodovanega in v kritičnem stanju so ga odpeljali v bolnišnico.

Leteči motor je zadel lastnika hiše

Kot so sporočili iz lokalnega gasilskega društva, so odhiteli na kraj nesreče, kjer pa so ugotovili, da intervencija poteka v hiši. Začudeno so opazili, da je skozi vhodna vrata v dnevno sobo izstrelilo štirivaljni jaguarjev motor. Tam je ravno v času nesreče stal lastnik hiše in leteči motor ga je pri tem zadel. Kljub neverjetnemu naključju se ni huje poškodoval, a so ga vseeno odpeljali v bolnišnico na pregled.

So odpovedali nosilci motorja?

Nosilci motorja so v vseh avtomobilih zasnovani tako, da se v primeru nesreče sesedejo in poskrbijo, da motor pade na tla in ne odleti naprej ali nazaj. S tem so poskrbeli, da ta ogromen in predvsem težak kos avtomobila ne poškoduje potnikov v avtu ali drugih udeležencev v prometu. V tem primeru sta morali biti sila in smer trka tako močni, da nosilci svojega dela niso zmogli opraviti pravilno.