Kitajcem že uspeva, dobra šola za Evropo?

Čeprav so se razmere po decembru na Kitajskem močno izboljšale, ekonomska dejavnost pa se počasi prebuja, je avtosalon v Pekingu daleč od nekdanje slave. Število obiskovalcev je strmoglavilo, novosti lahko preštejemo na prste obeh rok in prihodnost salona v takšni obliki postaja vse bolj vprašljiva.

Osredotočiti se je treba na svetle točke

Dvom glede uspešnega okrevanja ne le avtomobilske industrije, temveč celotnega gospodarstva ostaja velik, a kot so poudarjali vodilni v Pekingu, se vsaj za zdaj osredotočajo na svetle točke, ki pomagajo vleči voz naprej. Tako bodo proizvajalci dajali večji poudarek prodaji srednjevelikim in velikim prestižnim modelov ter seveda tudi električnim modelom.

''Okrevanje na kitajskem trgu je bilo zelo neverjetno, naši ključni segmenti so se vrnili na lansko raven, če je niso celo za malenkost presegli. Pričakujem, da se bo odboj nadaljeval, toda moramo biti pozorni na signale o težavah,'' je na uradni novinarski konferenci prek videoklica povedal Makoto Uchida, izvršni predsednik Nissana.

Foto: Reuters

Epidemija je (vsaj za zdaj) na Kitajskem že pozabljena

Prodaja na Kitajskem je v avgustu zrasla za 11,6 odstotka v primerjavi z lanskim letom, po koncu epidemije pa so tam že peti mesec zapored dvignili prodajo avtomobilov. Februarja je bila zaradi zapore praktično celotne države prodaja nična, padla je za 79 odstotkov in število prodanih avtomobilov je padlo na najnižjo raven po letu 2005.

Ne glede na strahovit padec prodaje v začetku leta nekateri največji igralci na trgu ob koncu leta pričakujejo celo rast prodaje oziroma vsaj enako raven kot lansko leto.

Zlat september, srebrn oktober

Kitajci padejo v nakupovalno mrzlico ravno septembra in oktobra, zato se je teh dveh mesecev prijela oznaka zlat september, srebrn oktober. Glede na prve prodajne podatke to drži tudi letos, v prvih dvajsetih dneh septembra so prodali za 12 odstotkov več avtomobilov kot prejšnji mesec. S takšnim ritmom pa bo padec celotnega trga glede na lani manjši kot deset odstotkov, kar je v primerjavi z majskimi napovedmi o celo do 25-odstotnem padcu bistveno manj črnogledo.

Pomemben delež v rasti imajo proizvajalci premijskih avtov, kot sta BMW in Daimler. V avgustu je namreč kar 15 odstotkov vseh prodanih avtomobilov spadalo v segment prestižnih modelov, kar je rekordna številka. Pomemben del so tudi električna vozila, poleg že uveljavljene Tesle so v letošnjem letu avtomobilska zagonska podjetja zbrala več kot osem milijard dolarjev sredstev od različnih vlagateljev.

Po epidemiji se je znatno povečalo povpraševanje po premijskih modelih, v avgustu je njihov tržni delež znašal kar 15 odstotkov. Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters