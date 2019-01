Je to rešitev za manjše zastoje v mestih?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V kitajskem mestu Hangzhou so z uporabo Alibabine umetne inteligence občutno zmanjšali prometne zamaške.

Hangzhou je še pred kratkim veljal za eno najbolj prometno obremenjenih kitajskih mest. Zasedal je peto mesto na lestvici mest z največjimi zastoji, zdaj pa je na tej lestvici zdrsnil na 53. mesto. Najzaslužnejša je rešitev kitajske Alibabe, ki ima sedež prav v Hangzhouju.

Le napoved nadzora umetne inteligence v mestih?

Alibaba je izdelala sistem City Brain, ki z uporabo umetne inteligence pridobiva podatke iz vsega mesta. To so posnetki videokamer s križišč, lokacije GPS avtomobilov in avtobusov ter podobne informacije, s katerimi si pomagajo pri nadzoru več kot tisoč prometnih signalizacij v mestu. Na tak način lahko skrbijo za bolj tekoč promet.

Sistem so preizkušali dve leti in po njihovih zagotovilih deluje, je poročal ameriški CNN. Skrajšali so potrebni čas za prihod na delo, prav tako tudi čas za prihod intervencijskih vozil v primeru nesreče. Alibabino platformo uporabljajo tudi že nekatera druga mesta na Kitajskem, prav tako Kuala Lumpur v Maleziji.

Tudi v Wolfsburgu v Nemčiji sta Volkswagen in Siemens začela razvoj skupnega pametnega prometnega nadzornega sistema, ki bi pomagal voznikom pri lovu na tako imenovani "zeleni val". Po ocenah inštituta McKinsey Global Institute bi lahko mesta, ki bodo uporabljala take sisteme, prometne zamaške v povprečju zmanjšala za od 15 do 20 odstotkov.

Hangzhou je četrto največje kitajsko mesto. Samo v urbanem delu mesta živi več kot devet milijonov ljudi. Foto: Reuters