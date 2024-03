Iskanje talenta volana: zmagal je med več kot 30 kandidati #foto

V Sloveniji so v preteklosti že organizirali več avtomobilskih izborov talentiranih voznikov, ki so v tujini znani predvsem v Skandinaviji in Franciji. Tovrstni izbori sicer izpostavijo zmagovalca, a vselej se v druščini najboljših dobro znajdejo tudi tisti, ki z izbora domov ne odidejo z najvišjo nagrado.

Finalne preizkuse na stezi v Vrtojbi so odpeljali še s serijskimi avtomobili. Foto: Aljaž Jež

V Sloveniji je bil nekoč najbolj znan izbor mladih s strani organizatorja pokala Seicento Sama Valanta, pred leti pa je takrat mednarodni izbor RaceStar v avtomobilski šport porinil Boštjana Avblja. Medtem ko se je ta zadnji konec tedna že boril za stopničke na prvem reliju za italijansko državno prvenstvo, so v Sloveniji razpisali nov, tokrat povsem domač, izbor RaceStar.

Pod okriljem zveze AŠSLO ga je pripravila ekipa GM Racing, ki je k sodelovanju povabila še več inštruktorjev in predavateljev z različnih področji (napredna tehnika vožnja, obvladovanje avtomobila na poligonu, test fizične priprave, prehrana, medijski nastop …). Izbor je trajal dva konca tedna, kandidati pa so točke zbrali v ducat ocenjevalnih kategorijah.

Na drugi del izbora se jih je uvrstilo najboljših dvanajst, med temi pa so včeraj v Vrtojbi organizatorji določili tri najboljše. To so bili Rok Lazar, Luka Močnik in Kevin Novak, končna zmaga pa je šla v roke Lazarju z Vojskega nad Idrijo.

Video - zmagovalec izbora Rok Lazar

Kaj čaka najboljše?

Lazar v avtomobilskem športu ni popoln novinec, saj je že odpeljal nekaj krajših relijev na Hrvaškem in tudi gorskohitrostnih dirk. Kot mladeniča iz Idrije, kjer ima reli dolgoletno tradicijo in od kjer prihaja več serijskih državnih prvakov (Peljhan, Humar, Turk), po zmagi na izboru mika resnejša kariera. Organizatorji izbora so mu namenili pet tisoč evrov soudeležbe v letošnji sezoni in sicer prek sodelovanja z New Limits Racing, natančnejši program pa bodo določili v prihodnjih tednih.

“Veliko je bilo aktivnosti. Kandidati so imeli veliko praktičnih preizkusov, a tudi predavanj in iz obeh koncev tedna so lahko posrkali veliko novega znanja. Izbor je bil zanimiv. Imeli smo tako popolne začetnike kot tudi take, ki nekaj malega izkušenj že imajo. Vsi so se zelo dobro odnesli, pridno so poslušali in zadovoljni so lahko vsi. Med najboljšimi so bile razlike na koncu zelo majhne,” je po izboru povedal vodja inštruktorjev Tim Novak.

V prihodnjih mesecih in letih bo zanimivo spremljati tudi ostala imena, ki so se med finalisti izbora letos najbolj izkazala. Širok nabor talentov pa je potrdil, da tudi v slovenskem avtomobilskem športu cveti nova generacija mladih talentov. Ob dovolj veliki finančni podpori, bi lahko uresničili tudi marsikatero željo po mednarodnem udejstvovanju.

Foto - finale izbora tako teoretično kot praktično:

Foto: Aljaž Jež

Foto: Aljaž Jež

Foto: Aljaž Jež

Foto: Aljaž Jež

Foto: Aljaž Jež

Foto: Aljaž Jež

Foto: Aljaž Jež

Foto: Aljaž Jež