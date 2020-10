Fotografiranje žrtev nesreč? Grozijo jim resne kazni.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nizozemci bodo kmalu dvakrat premislili, preden bodo na cesti iz svojega avtomobila fotografirali prizore prometne nesreče in jih objavili na družbenih omrežjih.

V potrjevanju je namreč nov zakon, ki želi zaščititi zasebnost žrtev najhujših prometnih nesreč. Če bi ga potrdili, bi lahko nekdo, ki bi fotografiral prizore in jih objavil na internetu, dobil kazen vse do 21 tisoč evrov, izključena ni niti zaporna kazen. Predlagatelji poudarjajo, da bi bil zakon namenjen zaščiti tistih udeležencev nesreč, ki potrebujejo pomoč, in zasebnosti žrtev.

Do zdaj so imeli Nizozemci predvideno kazen le za tiste voznike, ki bi s fotografiranjem ovirali prehod intervencijskih vozil ali bi s tem kršili cestnoprometne predpise. To velja predvsem za uporabo telefona med vožnjo.

V Nemčiji fotografiranje umrlih v prometnih nesrečah od letošnjega julija že velja za kriminalno dejanje. Globa zanj lahko znaša do tisoč evrov, predvidena pa je tudi zaporna kazen do dveh let.