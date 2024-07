Priznani britanski dirigent John Eliot Gardiner je odstopil kot vodja zbora in orkestra Monteverdi, potem ko se je soočil z obtožbo o neprimernem obnašanju. 81-letni dirigent se je že lani umaknil z enega najbolj znanih klasičnih festivalov v Veliki Britaniji, BBC Proms, po incidentu, v katerem naj bi udaril enega od članov zbora.

"Po dolgotrajnem premisleku sem se odločil odstopiti s položaja vodje in umetniškega vodje zbora in orkestra Monteverdi," je povedal v izjavi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Kot je dodal, se je v preteklem letu poglobil vase ter se je "večkrat in brez zadržkov opravičil" za izgubo nadzora.

Gardiner spada med veterane festivala BBC Proms in je dirigiral med kronanjem kralja Karla III. maja lani.

Udaril naj bi pevca basista

Domnevno je udaril pevca basista, potem ko je ta avgusta lani po nastopu na festivalu Berlioz v skladateljevem rojstnem kraju blizu Grenobla v jugovzhodni Franciji odšel z odra po napačni poti.

Zbor Monteverdi je ustanovil leta 1964 kot baročni ansambel za izvedbo Monteverdijevega cikla večernic Vespro della Beata Vergine. Orkester in zbor je označil za najbolj navdihujoč projekt svojega življenja, na katerega je tudi najbolj ponosen. A je dodal, da se mu zdi najbolje, da se razidejo. Odločitev je sicer sprejel "s težkim srcem po šestih desetletjih izjemnih skupnih dosežkov".

Gardiner ima tudi viteški naziv in dva grammyja

O svojem slovesu trde roke se je razgovoril že leta 2010. "Lahko sem nepotrpežljiv, postanem trmast, nisem bil vedno sočuten," je povedal za Financial Times. Dodal pa je, da so zgodbe o "diktatorskem slogu, ki meji na nevljudnost", prenapihnjene. "Nekdo mora biti glavni," je menil.

Gardiner, ki velja tudi za specialista za Bachovo glasbo, je za svoje delo prejel več priznanj, med njimi viteški naziv (sir) in častno članstvo v Kraljevi akademiji za glasbo. Prejel je tudi dva grammyja za opero in zborovsko glasbo.