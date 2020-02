Zeolit – čudežni vulkanski mineral

Oglasno sporočilo

Alkohol, cigarete, nepravilna prehrana, zdravila, konzervansi, pesticidi, onesnaženo okolje, stres, depresija…, vse to so stvari, ki dokazujejo, da živimo v nezdravem svetu. Zato ni niti malo presenetljivo, da smo velikokrat utrujeni, depresivni, brez energije, bremenijo nas glavoboli, bolečine v mišicah, trebušni krči in številne druge težave. Toda kaj storiti?

Spoznajte zeolit klinoptilolit

Zeolit klinoptilolit je nedvomno nekaj posebnega v naravi in če se srečujete z zgoraj navedenimi težavami, potem bo morda ravno čudežni vulkanski mineral tista prava rešitev, ki jo iščete in potrebujete. Ko boste razumeli, kako deluje, vam bo tudi jasno, zakaj postaja vedno bolj priljubljen in zakaj je tako zelo učinkovit. Zeolit klinoptilolit v naravi nima konkurence in je edinstven takšen mineral na svetu. Pa gremo lepo po vrsti.

Poznamo več vrst zeolitov. Med njimi je ravno zeolit klinoptilolit najbolj cenjen in raziskan. Prav tako je edini izmed zeolitov, ki ga lahko zaužijemo. Na sliki: Zeolit Klinoptilolit proizvajalca Cvet narave.

Kaj je zeolit klinoptilolit?

Zeolit klinoptilolit je vulkanski mineral, ki je nastajal tisočletja pod posebnimi geološkimi pogoji kot naravna reakcija med kondenzirano paro in oceansko vodo. Poznan je kot mineral z osupljivimi razstrupljevalnimi (detox) lastnostmi in zaradi izrednega vpliva na imunski sistem tudi kot eden izmed najboljših imunoaktivatorjev (aktivira in izboljša delovanje imunskega sistema). Vendar se zgodba tu šele začenja.

Študije so izkazale njegove številne pozitivna učinke, navajamo pa le najpomembnejše:

● razstruplja organizem ● pomaga pri srčnih obolenjih ● preprečuje diabetes ● krepi imunski sistem ● lajša simptome osteoporoze ● deluje proti raku ● preprečuje bolezni ● pomaga pri artritisu ● zmanjšuje nespečnost ● deluje proti prebavnim težavam ● omaga pri kemoterapijah ● povečuje energijo

Sicer obstaja ogromno pripravkov in izdelkov, ki pomagajo pri lajšanju zgoraj naštetih težav, a zeolit tukaj vseeno izstopa. S svojim posebnim delovanjem je učinkovitost neprimerljivo boljša in ni presenečenje, da je postal v zadnjih letih tako zelo priljubljen. Ravno njegovo delovanje je tisto, ki ga naredi posebnega. Zatorej:

KAKO DELUJE ZEOLIT KLINOPTILOLIT?

Zeolit klinoptilolit ima obliko kletke oz. satovju podobne rešetkaste mreže, ki kot spužva vsrkava vase težke kovine, kot so npr. svinec, živo srebro, kadmij in klor, kakor tudi ostanke zdravil, patogene bakterije, viruse in druge telesu škodljive snovi.

Zeolit klinoptilolit je mineral, ki po zaužitju na celični ravni deluje na telo in ob prehodu skozenj nase veže strupe, alergene, proste radikale in težke kovine, ter jih z urinom izloči iz telesa. Ob tem še dodatno okrepi imunski sistem in izboljša splošno počutje. Njegova posebnost je, da ob prehodu skozi telo uravnava tudi pH vrednost telesa in ustvarja alkalno okolje, v katerem tuje, škodljive celice ne morejo rasti, kar pomeni izreden pozitiven vpliv na vsesplošno zdravje.

Osnovno delovanje zeolita je takšno, da se na njegovo strukturo vežejo škodljive snovi, dobre pa gredo skoznjo. To lahko zeolit doseže zaradi svojega edinstvenega negativnega ionskega naboja, kar pomeni, da pri prehodu skozi telo dobre snovi v telesu ostanejo, slabe pa izloči. Enostavneje povedano: DOBRO NOTER, SLABO VEN.

ZAKAJ ZEOLIT KLINOPTILOLIT?

Skorajda smo prepričani, da ste že iz zgornjega teksta razbrali številne pozitivne lastnosti zeolita klinoptilolita, predvsem njegove razstrupljevalne (detox) lastnosti, zaradi česar je ta mineral prva izbira, kadar se želimo res dobro razstrupiti. Ko pa se dotaknemo dejstva, da so tako študije kot uporabniki izkazali izredne pozitivne učinke pri utrujenosti, stresu, bolečinah, rakavih obolenjih in še kje, ugotovimo, da zeolit ni kar tako.

Alkohol, cigarete, nepravilna prehrana, zdravila, konzervansi, pesticidi, onesnaženo okolje, stres, depresija in še bi lahko naštevali, ... vse to so pokazatelji, da živimo v nezdravem svetu. Zato niti malo ne preseneča, da smo velikokrat utrujeni, depresivni, brez energije, bremenijo nas glavoboli, bolečine v mišicah, trebušni krči in številne druge težave. V modernem svetu je teh težav na pretek. Rešitev zanje je veliko. Kaj porečete na to, če vam povemo, da lahko z zeolitom klinoptilolitom večji del težav zelo enostavno odpravite?

Zelo pomembno je tudi dejstvo, da zeolit klinoptilot skozi telo preide in ne pušča za sabo sledi, zaradi česar nima kontraindikacij in je primeren za vsakogar in za vse starosti.

Nedvomno je Zeolit klinoptilolit pravilna rešitev pri:

bolečinah v mišicah

v mišicah utrujenosti in izčrpanosti

in trebušnih krčih

depresiji

in mnogih drugih težavah

Zaradi izredne razstrupljevalne moči se je Zeolit klinoptilolit še posebej izkazal pri prebavnih težavah (študiji iz leta 2013, Poult. Sci. in leta 2015, J. Int. Soc. Sports Nutr). V Gradcu je bila izvedena študija, ki je izkazala učinkovanje na pH vrednost telesa in zmanjšanje prostih radikalov v prebavnem traktu za do 50%, kar vpliva tako na imunski sistem kot na prebavo.

Študije na temo zeolita pokrivajo širok spekter področij, a čeprav niso dokončne, je vsem skupno, da ima zeolit klinoptilolit ogromen terapevtski potencial, hkrati pa s svojim delovanjem ni škodljiv za telo (primarno dejstvo za to je, da v telesu ne obstane, ampak le preide skozenj). Ker je študij res ogromno, vseh ne bomo naštevali, lahko pa si jih ogledate na sledeči povezavi: zeolite.si/studije

Glavni razlog za ogromen terapevtski potencial je ravno že omenjena visoka sposobnost ionske izmenjave zeolita klinoptilolita, ki je tudi razlog, zakaj pri prehodu skozi telo nase veže in izloči telesu škodljive snovi, dobre snovi pa ostanejo v telesu. Je kot nekakšen filter, ki veže nase škodljive snovi, dobre pa skozenj prehajajo in ostajajo v telesu. Ob tem pa telesu istočasno odda dobre (pozitivne) ione, kot so mangezij, kalcij, kalij in natrij, zato tudi izraz ionska izmenjava.

"Zanimivost, ki jo moramo tukaj omeniti, je, da zeolit telesu odda samo toliko pozitivnih ionov, kolikor jih telo potrebuje, ostali pa se izločijo skupaj s škodljivimi snovmi, kar pomeni da ne more priti do predoziranja."

To je tudi poglavitni razlog, zakaj je noro priporočljiv prav pri razstrupljanju, čeprav je njegova terapevtska učinkovitost in raba še mnogo širša kot samo razstrupljanje. Ne smemo zanemariti njegovega vpliva na imunski sistem, prebavo, bolečine, celo na nespečnost in hitro bomo ugotovili, da je zeolit, kot že omenjeno, res nekaj posebnega. Vsega se v današnjem članku žal ne moremo dotakniti, bi pa izpostavili eno rešitev oz. natančneje, en način uporabe, ki je primeren in priporočljiv res za vsakogar: to je razstrupljanje.

RAZSTRUPLJANJE KOT NUJA IN NE KOT LUKSUZ

Nedvomno se je čisto vsak izmed nas v življenju vsaj enkrat razstrupljal, verjetno celo večkrat. Glede na dejstvo, da se nezdravemu načinu življenja in strupom iz okolja v današnjem času enostavno ne moremo izogniti, je pri marsikom izmed nas razstrupljanje že dokaj redno opravilo. Vsi se ga lotevamo na svoj način (silimarin, tridnevni post ipd.), a rezultati nikoli niso to, kar pričakujemo. Se strinjate?

Zeolit klinoptilolit se razstrupljanja telesa loteva na čisto samosvoj način, zaradi česar lahko brez dvoma trdimo, da boste nad rezultati presenečeni. Zeolit nima okusa ne vonja. Enostavno ga vmešamo v vodo in popijemo. Zaradi svoje mrežaste strukture in posebnega delovanja pa se ne moremo predozirati, saj v celoti, skupaj s strupi in škodljivimi snovmi, po delovanju zapusti telo.

Ko na koncu ugotovimo, da se z redno uporabo bolje počutimo, da imamo več energije, da boljšega spanca niti ne omenjamo, šele takrat dojamemo, kaj zeolit dejansko je in zakaj ga moramo vključiti v naše življenje.

Aktiviran zeolit klinoptilolit proizvajalca Cvet Narave, eden izmed najbolj priljubljenih zeolitov pri nas

NE GOVORIMO NA PAMET

Opravljenih je bilo več študij na temo zeolit in detoksikacija (Clinical evidence supporting the use of an activated clinoptilolite suspension as an agent to increase urinary excretion of toxic heavy metals (2009), Detoxing Chemicals and Pollutants for Optimal Health (2010), Landmark Study in Heavy Metal Detoxification Published Using Activated Zeolite (2010) in mnoge druge).

"Zeolit prehaja skozi telo zelo hitro – v samo 6 urah izloči strupe in škodljive snovi iz telesa. Kar pa je na koncu še bolj pomembno, je, da učinkuje zelo hitro, saj so prvi rezultati praviloma vidni že naslednji dan. Prav zato ga uvrščamo med najbolj učinkovita detox sredstva nasploh."

Študij je sicer ogromno, kot smo že omenili…, pogledate si jih lahko tukaj. Skozi vse te študije pridemo do spoznanja, da je Zeolit ne samo številka 1 za razstrupljanje, ampak je izredno učinkovit tudi pri mnogih drugih težavah in težavicah, ki so del našega vsakdana. Vseh pozitivnih vplivov niti ne moremo našteti, toliko jih je.

RESNIČNO VSESTRANSKO UPORABEN

Čeprav smo se v članku malce bolj dotaknili le razstrupljanja kot tiste prve, najbolj vsesplošno znane uporabe zeolita, nikar ne pozabite, da to še zdaleč ni vse. Uporaben je namreč pri vseh vrstah težav z imunskim sistemom, diabetesu, nespečnosti, prebavnih težavah in še za mnogo drugega.

Več bomo nedvomno povedali v kakšnem naslednjem članku, ker tale je že malo dolg, zato bi tukaj samo še omenili, da niso vsi zeoliti enaki. Kot že omenjeno, je za človeško uporabo primeren le zeolit klinoptilolit, a tudi pri tej vrsti zeolita prihaja do razlik. Pomembna je namreč njegova granulacija (manjša kot je, bolje deluje) in to, da je aktiviran, kar poveča njegovo sposobnost ionske izmenjave. Zato bodite pozorni, ko kupujete zeolit klinoptilolit, da je ta aktiviran z visoko ionsko izmenjavo (višjo od 180 meq / 100g) in majhno granulacijo (vse, kar je več od cca 10 µm, ne priporočamo, saj bo učinek neznaten).

ALI OBSTAJA ZEOLIT, KI GA PRIPOROČAMO?

