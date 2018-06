Vse, kar morate vedeti o glivičnih okužbah nohta

Oglasno sporočilo

Poletje je tu! Z njim pa tudi sezona odprtih čevljev. So vaša stopala in nohti na nogah pripravljeni, da samozavestno obujete najljubše sandale? Ali se morda soočate s porumenelimi, odebeljenimi, krhkimi nohti?

Če ste na zadnje vprašanje odgovorili pritrdilno, potem je velika verjetnost, da vas pestijo glivične bolezni nohtov. Brez strahu, težava ni življenjsko ogrožajoča, z njo se spopada kar 23 % odraslih, je pa neprijetna, boleča in prenosljiva na druge osebe.

Zakaj se pojavljajo glivične okužbe nohtov?

Glavni dejavniki za razvoj glivic na nohtih so spremembe življenjskega sloga in navad, kot so zaprti čevlji iz umetnih materialov, pretesna obutev, izpostavljenost mokrim in premalo razkuženim površinam v telovadnicah, bazenih, savnah pa tudi izdelava umetnih nohtov.

Bolezen se običajno začne na prostem robu nohta in njegovih mejnih delih, kot bele ali rumenkaste lise, ki se širijo v globino in širino nohta. Pozneje se lahko pojavi tudi odstopanje nohtne plošče ali na koncu celo drobljenje in uničenje.

Glivična okužba nohtov – več kot samo estetski problem

Glivična okužba nohtov ni samo estetski problem, saj lahko posameznika močno obremenjuje, vodi do zmanjšanja samopodobe, zadrege, sprememb v vsakdanjih navadah in celo do strahu pred pojavom v družbi zaradi izrazitih deformacij nohtov. Zadebelitev nohta in spremljajoča bolečina lahko povzročita tudi omejeno gibanje, kar posredno lahko vpliva na poslabšanje perifernega krvnega obtoka, kopičenje krvi v udih in diabetičnega stopala.

Pospeši se tudi razvoj bakterijske okužbe, saj je nezdravljena glivična okužba nohta stalni izvor bolezni. Glivična okužba se lahko širi iz nohtov na druge dele telesa, lahko pa povzroči tudi obolenje pri drugih osebah.

Zdravljenje glivične okužbe je pravi izziv

Pomembno je, da se glivična okužba prepozna in pravilno zdravi. Če okužbo odkrijemo zgodaj in je prizadeta manjša površina nohta, enega ali več prstov, je intenzivna in dolgotrajna terapija z lokalnimi pripravki učinkovita, obenem pa se zmanjša potreba po sistemskem zdravljenju s tabletami s protiglivičnim delovanjem, ki jih predpiše zdravnik, kar je zagotovo nujna oblika zdravljenja, ko gre za resno in razširjeno glivično okužbo nohtov. Vsekakor mora posameznik reagirati takoj, ko opazi nepravilnost nohta, in vztrajati z lokalnim zdravljenjem, vse dokler zdravi del nohta ne preraste okuženega, kar običajno traja najmanj 4–6 mesecev.

Na trgu je veliko zdravil za lokalno samozdravljenje glivične okužbe nohta, pri katerih je pogost mehanizem delovanja zaviranje rasti in širjenja glivic zaradi znižanja vrednosti pH v nohtu.

Izdelek, ki lahko pomeni rešitev za glivične okužbe nohtov, je pisalo ali lak Nailner 2 v 1. Zakaj je Nailner prava izbira?

Je varen izdelek z lokalnim delovanjem, ki pomaga odpraviti glivično okužbo.

Zahvaljujoč inovativnemu sistemu nanašanja, Nailner prodre globoko v strukturo nohta in zniža vrednost pH. Nastane kislo okolje, ki zaustavi širjenje glivic na nohtih.

Hranljive snovi, ki jih vsebuje Nailner, poškodovani noht navlažijo in ga s tem dodatno negujejo.

Nailner 2 v 1 vsebuje učinkovino, ki posvetli porumeneli del nohta in tako izboljša videz okuženega nohta v samo sedmih dneh, posledično pa se zmanjša socialna zadrega posameznika.

Nailner je učinkovit in praktičen za uporabo, prvi rezultati pa so hitro opazni.

Kako uporabljati lak ali pisalo Nailner 2 v 1? Pred vsakim nanosom očistite noht in odstranite lak za nohte. Pred uporabo piljenje nohta ni potrebno. Prvi mesec je izdelek treba nanašati dvakrat na dan, pozneje nadaljujemo z enim nanosom na dan, vse dokler zdravi del nohta ne preraste okuženega dela. Lak in pisalo v povprečju zadostujeta za približno od 300 do 400 nanosov.

