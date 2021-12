Vodilna oftalmologinja razkriva, kaj je ključno za uspešno zdravljenje glavkoma, bolezni, za katero vsak drugi oboleli ne ve, da jo ima

Oglasno sporočilo

Rezultati najnovejših raziskav kažejo, da lahko uravnotežena prehrana zaščiti naše oči in prepreči glavkom. Nekatere snovi, kot so vitamini A, B2 in B3 ter omega-3-maščobne kisline, lahko zaščitno učinkujejo. Najdemo jih v svežem korenju, ohrovtu, orehih, breskvah in mastnih ribah (na primer sardelah). Tveganje za glavkom zmanjša redna aerobna vadba (hoja, kolesarjenje, aerobika), ki izboljša nadzor očesnega tlaka, za X-Lab JGL analizira ugledna oftalmologinja prof. dr. Barbara Cvenke l.

Prof. dr. Barbara Cvenkel, dr. med., spec. oftalmologije, vodja Oddelka za glavkom na Očesni kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana

Od 2,2 milijarde ljudi na svetu, ki imajo katero od očesnih bolezni, bi jih lahko po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije vsaj milijardo preprečili. Poleg staranja in genske dovzetnosti na zdravje oči vplivajo še številni drugi dejavniki, na katere lahko vplivamo sami in tako preprečimo bolezni ter zaščitimo svoje zdravje.

Zato so se v X-Labu – strokovnem raziskovalnem središču družbe JGL – prvič zbrali vodilni oftalmologi, nevrologi, endokrinologi, psihiatri, revmatologi, otorinolaringologi, estetski kirurgi, družinski zdravniki, farmacevti in inženirji, da bi analizirali najnovejše raziskave in s celostnim pristopom odkrili, kako kakovostno skrbeti za zdravje oči in zakaj je to pomembno za naše celotno telo.

Pri glavkomu bolniki najpogosteje opazijo simptome in težave z vidom v fazi, ko je že nastala poškodba vidnega živca. Kako se lahko čim prej odzovemo?

Po definiciji je glavkom napredujoča okvara vidnega živca oziroma z drugimi besedami progresivna optična nevropatija. Bolezen največkrat poteka brez simptomov in se je ljudje sploh ne zavedajo, dokler ni precej napredovala. Vidna ostrina je lahko med boleznijo zelo dolgo ohranjena, bolezen lahko poteka asimetrično med očesoma (napredovali na enem in začetni glavkom na drugem očesu), zato pri gledanju z obema očesoma ne opazijo sprememb. Zaradi glavkoma bolniki praviloma ne vidijo črnih lis v vidnem polju, ampak imajo tako imenovane negativne skotome ‒ torej gre za izpade vidnega polja, ki se jih pacient ne zaveda in se jih odkrije šele ob pregledu. Pri napredovalem glavkomu pacienti pogosto povedo, da bolj megleno vidijo, ali pa opazijo, da del slike manjka in je tisti del bolj meglen. Zato glavkom imenujejo "tihi uničevalec vida". V tem pogledu je podoben sladkorni bolezni, saj polovica ljudi z glavkomom ne ve, da ga ima.

Ali je glavkom običajno dedna bolezen?

Pri posameznikih, ki imajo v družini (najožje sorodstvo prvega kolena – starši, bratje, sestre) glavkom, obstaja devetkrat večje tveganje za pojav glavkoma kakor pri ljudeh brez družinske anamneze. Pri najpogostejši obliki glavkoma v Evropi, primarnem glavkomu odprtega zakotja, ne gre za spremembo enega gena, temveč za spremembe številnih genov. To pomeni, da so vključene številne različice genov, ki so tudi sicer prisotne v zdravi populaciji. Vsaka različica le malo vpliva na nastanek bolezni, vendar v kombinaciji z dejavniki tveganja za glavkom (na primer z visokim očesnim tlakom) prispevajo k nastanku glavkoma. Zato genetsko testiranje za napoved tveganja glavkoma oziroma njegovega poteka ni utemeljena.

V nekaterih primerih, ko se glavkom pojavlja v družinah, je genetsko testiranje koristno, na primer za mlajšega člana družine, v kateri imajo družinski člani hudo obliko glavkoma, ki se pojavi že zgodaj. V takih redkih primerih (od štiri do šest odstotkov vseh oblik primarnega glavkoma odprtega zakotja) je potrebno genetsko testiranje družinskih članov za prepoznavo mutacije v genu za miocilin, ki je odgovorna za glavkom v družini. Če mlajši družinski član te mutacije nima, potem je njegovo tveganje za nastanek glavkoma enako drugim osebam v populaciji in ne potrebuje strogega spremljanja. Če pa ugotovimo prisotnost mutacije, so potrebne redne kontrole in ob začetnih znakih glavkoma zgodnje zdravljenje.

X-LAB prvič v Sloveniji: več kot dve milijardi ljudi imata eno od teh bolezni. Vsaj polovico bi jih lahko preprečili.

Vodilni strokovnjaki razkrivajo kako!

Kaj je ključ do učinkovitega zdravljenja glavkoma?

Edino dokazano učinkovito zdravljenje je znižanje očesnega tlaka, s čimer upočasnimo nastanek in slabšanje glavkoma. Očesni tlak znižamo z očesnimi kapljicami, laserjem ali operacijo na za bolnikovo oko varno raven (tako imenovani ciljni očesni tlak), pri kateri pričakujemo, da bomo upočasnili napredovanje glavkoma in bolniku vse življenje ohranili dovolj dober vid. Najpomembnejši dejavnik tveganja za slepoto zaradi glavkoma je, če bolezen (pre)pozno odkrijemo, ko je večina živčnih vlaken vidnega živca odmrla.

Pri na novo odkritem glavkomu največkrat začnemo zdravljenje z očesnimi kapljicami, ki znižajo očesni tlak tako, da zmanjšajo nastajanje tekočine v očesu in/ali povečajo njeno odtekanje iz očesa. Pri večini bolnikov je potrebno zdravljenje vse življenje, zato je njihovo sodelovanje pri zdravljenju zelo pomembno. Nasploh je sodelovanje bolnikov pri zdravljenju slabše pri kroničnih asimptomatskih boleznih kakor pri akutno potekajočih (na primer pri pljučnici). Nepravilno jemanje kapljic, izpuščanje in prekinitev zdravljenja so bili zabeleženi pri več kot polovici glavkomskih bolnikov, pri tistih z na novo odkritim glavkomom pa je le četrtina bolnikov prvi dve leti nadaljevala zdravljenje. Če bolnik očesnih kapljic ne jemlje redno, očesni tlak bolj niha, kar povzroči večjo okvaro vidnega živca. To so potrdili tudi v sedem let trajajoči raziskavi, po njenih izsledkih je bilo namreč hitrejše napredovanje glavkoma povezano z večjim odstotkom izpuščenih odmerkov kapljic.

Katere skupine so najbolj izpostavljene tveganju za glavkom: ženske, starejši od 40 let …?

Najpomembnejši dejavniki za nastanek primarnega glavkoma odprtega zakotja (najpogostejša oblika glavkoma pri nas) so: zvišan očesni tlak, starost nad 65 let, tanjša centralna debelina roženice, prisotnost glavkoma v ožjem družinskem krogu, visoka kratkovidnost, etnična skupina afriškega izvora in srčne bolezni.

Druga pomembna skupina je skupina s primarnim glavkomom z zaprtim zakotjem, pri katerem nastane visok očesni tlak zaradi oviranega odtekanje tekočine iz očesa. V Evropi je ta oblika glavkoma desetkrat redkejša kakor primarni glavkom odprtega zakotja. Dejavniki tveganja za primarni glavkom zaprtega zakotja so: starost okrog 60 let, ženski spol, rasa (azijska rasa in Inuiti), družinska anamneza, večja daljnovidnost in manjše oko.

Ali je mogoče glavkom prepoznati, preden nastane poškodba, in ga preprečiti? Kako?

Glavkom lahko ugotovimo, preden se pojavijo izpadi v vidnem polju. Če ga odkrijemo dovolj zgodaj, lahko z zadostnim znižanjem očesnega tlaka in spremljanjem bolnika preprečimo oziroma močno upočasnimo slabšanje glavkoma in ohranimo dobro vidno funkcijo. Glavkom ugotovimo z očesnim pregledom, ki vključuje merjenje očesnega tlaka, pregled s špranjsko svetilko in pregled očesnega ozadja. Spremembe, značilne za začetni glavkom, se pogosto najprej kažejo na očesnem ozadju – na izstopišču vidnega živca iz očesa, preden se pojavijo prvi izpadi v vidnem polju. Takrat bolniki nimajo težav. Z znižanjem očesnega tlaka na za posamezno oko varno vrednost in spremljanjem bolnika lahko preprečimo napredovanje glavkoma.

Kakšna so vaša glavna priporočila – kako lahko vsi zaščitimo zdravje oči?

Ker je razširjenost glavkoma majhna (povprečna prevalenca med dvema odstotkoma in tremi odstotki v starosti od 40 do 80 let), presejalni programi niso smiselni. Zvišani očesni tlak (nad 21 mmHg) ni diagnostično merilo, temveč le dejavnik tveganja za glavkom. Pri dveh tretjinah bolnikov z na novo odkritim glavkomom je bil ob prvem pregledu statistično normalen očesni tlak. Zato je pomembno, da osebe, ki imajo v ožjem družinskem krogu glavkom, že pred 35. letom starosti obiščejo očesnega zdravnika. Za druge pa je potreben temeljit očesni pregled ob predpisu prvih očal za branje (okrog 40. leta) in vsaj ob vsaki menjavi očal. Očesni pregled vključuje poleg določanja vidne ostrine na daljavo in bližino tudi merjenje očesnega tlaka, pregled s špranjsko svetilko in pregled očesnega ozadja. Pri sumljivem videzu papile za glavkom je potrebna preiskava vidnega polja.

Izsledki najnovejših raziskav kažejo, da lahko z uravnoteženo prehrano zaščitimo svoje oči in preprečimo glavkom. Nekatere snovi, kot so vitamini A, B2 in B3 ter maščobne kisline omega-3, lahko delujejo zaščitno. Vsebujejo jih sveže korenje, ohrovt, orehi, breskve in mastne ribe (na primer sardele). Tveganje za glavkom zmanjšamo z redno aerobno telesno vadbo (hojo, kolesarjenjem, aerobiko), ki izboljša nadzor očesnega tlaka.

(Predstavljena vsebina je neodvisna klinična izkušnja in strokovno delo avtorja in ne izraža nujno mnenja in stališča naročnika.)

Vodilni strokovnjaki odkrivajo, kako preprečiti vsako drugo očesno bolezen Prvič v Sloveniji vodilni strokovnjaki X-Laba, strokovnega raziskovalnega središča družbe JGL, za vas analizirajo najnovejše raziskave in s celostnim pristopom odkrivajo, kako kakovostno skrbeti za zdravje oči in zakaj je to pomembno za naše celotno telo. Vodilni oftalmologi, nevrologi, endokrinologi, psihiatri, revmatologi, otorinolaringologi, estetski kirurgi, družinski zdravniki, farmacevti in inženirji odkrivajo, kaj vse nam lahko sporočajo suhe oči in katerih simptomov ne smemo zanemariti, kako so oči povezane z imunostjo in kako imeti vsak dan svež in jasen pogled. Preberite več!

Ugledna nevrologinja odkriva najpogostejši glavobol in kakšne težave povzroča našim očem prof. dr. Marija Bošnjak Pašić Oko je povezano z živčno-mišičnimi strukturami v očesni votlini in po celotni dolžini vidne poti s centralnim in avtonomnim živčnim sistemom. Zato imajo lahko številne nevrološke bolezni tudi oftalmološke simptome. Na katere simptome je treba biti še posebej pozoren? Za X-Lab družbe JGL analizira ugledna nevrologinja prof. dr. Marija Bošnjak Pašić. Preberite, kako ravnati, če imate dvojni vid, ki se lahko pojavi na enem ali obeh očesih. Preberite več!

Strokovnjak analizira, zakaj so za zdrave oči pomembni tudi sinusi. Eno stvar pa bi morali početi vsak dan. doc. dr. Ratko Prstačić Očesne mišice lahko delajo dan in noč brez počitka in so skupaj s srcem najhitrejše in najbolj obremenjene mišice v telesu. Oko je povezano z živčno-mišičnimi strukturami v očesni votlini in po celotni dolžini poti vidne poti s centralnim in živčnim sistemom. In ne samo to – tudi paranazalni sinusi so anatomsko v zelo tesni povezavi z orbitalno votlino, v kateri je očesno zrklo z očesnimi mišicami in očesnim živcem. Zato so, opozarja doc. dr. Ratko Prstačić iz X-Laba družbe JGL, sinusi zelo pomembni za zdravje oči in treba je skrbeti za higieno nosu, če želimo imeti zdrave oči! Preberite več!

Strokovnjakinja za zdravila razkriva najpomembnejše vitamine za zdravje oči Simptomi, kot so utrujenost oči, zbadanje, občutek tujka ali peska v očeh, občasna rdečica, solzenje, srbenje ali povečana občutljivost očesa, so pogosto povezani z bivanjem v klimatiziranih prostorih, uporabo kontaktnih leč, draženjem zaradi ličil, vetrom ali daljšim gledanjem v različne zaslone. Preberite, kako si olajšati te simptome, in spoznajte, kateri vitamini lahko ugodno vplivajo na zdravje oči. Preberite več!

Revmatolog razlaga, kaj vse lahko razkrijejo suhe oči in katerih simptomov ne smemo zanemariti! dr. Šime Mijić, vodilni hrvaški fiziater, revmatolog in član Ameriškega društva za revmatologijo Simptomov in znakov na očeh ne smemo zanemariti, saj so nekatere najpogostejše vnetne revmatične bolezni povezane ravno z očesnimi boleznimi. Telo je celota – simptomi in znaki na kateremkoli organu lahko kažejo na bolezen drugega organa in tako tudi oči odkrivajo ali pomagajo pri odkrivanju nekaterih bolezni kosti. Katere bolezni so povezane s simptomi suhega očesa za X-Lab družbe JGL, analizira dr. Šime Mijić, vodilni hrvaški fiziater, revmatolog in član Ameriškega društva za revmatologijo. Preberite več!

Naročnik oglasnega sporočila je JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ, D. O. O., LJUBLJANA.