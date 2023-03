V le devetih sekundah do odprave dioptrije z VIDIM očesnim centrom

Oglasno sporočilo

Da se težave motenj vida dotikajo velikega števila posameznikov, ki svoje oči želijo zaupati najboljši tehnologiji in strokovnjakom, je zagotovo dokaz, da se je oktobra in novembra 2022 na portalu Siol.net na nagradno igro za odpravo dioptrije v VIDIM očesnem centru prijavilo zavidljivo število sodelujočih.

Nagrajenec Jure Bijec in prikaz metode za odpravo dioptrije SMILE® pro Foto: VIDIM očesni center

Nagrajenec nagradne akcije

Motnje vida danes obremenjujejo vse več ljudi, očala ali leče pa hitro postanejo moteče in povzročajo nelagodje pri vsakdanjih opravilih. Če nas je v preteklosti odprava dioptrije za nekaj dni prikovala na posteljo in v temen prostor, se danes laserski posegi opravljajo brez bolečin in z zelo hitrim okrevanjem, kar je po posegu z metodo SMILE® pro izkusil tudi nagrajenec zadnje nagradne igre Jure Bijec.

Nagradna igra je tokrat prvič vključevala odstranitev dioptrije z najsodobnejšo napravo Visumax 800 po metodi SMILE® pro, s katero so v VIDIM očesnem centru v letu 2022 kot prvem v Sloveniji začeli izvajati najhitrejši poseg odprave dioptrije.

Najnovejša metoda SMILE® pro je nadgradnja tehnike ReLEx Smile, ki jo naši bralci že zelo dobro poznajo iz preteklih nagradnih akcij v sodelovanju z VIDIM očesnim centrom. Njena posebnost je v tem, da se odprava dioptrije, zaradi zelo kratke izpostavljenosti očesa laserju (le devet sekund), opravlja brez bolečin, natančno in z zelo hitrim okrevanjem.

Jure Bijec: "Skoraj neverjetno je, da po vseh letih težav z vidom lahko pospravim svoja očala in da je za to bilo potrebnih le devet sekund!"

SMILE® pro – ko tehnologija stopi korak naprej

Z najnovejšim femtosekundnim laserjem VISUMAX 800 je dovolj le hitrih devet sekund, da v VIDIM očesnem centru poskrbijo za izboljšanje vašega vida. Najsodobnejša tehnologija omogoča zelo natančno odpravo dioptrije, pri čemer površina roženice ostane nedotaknjena. Zaradi izjemno kratke izpostavljenosti očesa laserju se biomehanska moč in stabilnost roženice pri tehniki SMILE® pro ohranjata bolje kot pri drugih. Pojavnost okužb, vnetij in vraščanje epitelija sta zelo majhna, zato je okrevanje po posegu hitro (le tri dni), znatno manjša pa je tudi incidenca suhega očesa, saj ne ustvarja roženičnega poklopca.

Foto: VIDIM očesni center

Laserska metoda SMILE® pro je tehnološka nadgradnja našim bralcem dobro znane metode ReLEx Smile. Njene ključne prednosti so:

Le devet sekund

Aparatura VISUMAX 800 z izboljšano tehnologijo skrajša čas posega kar za 3-krat, kar omogoča zelo kratko izpostavljenost vašega očesa laserski energiji.

Natančno in stabilno

Laser VISUMAX 800 zagotavlja večjo natančnost in stabilnost dioptrije po posegu kot katerakoli druga metoda do sedaj.

Tridnevno okrevanje

Med posegoma roženica ostane nedotaknjena, pojavnost okužb in vraščanje epitelija sta minimalna, vnetja po posegu pa so zelo redka, zato je okrevanje zelo hitro.

Možnost odprave visoke dioptrije

Izboljšana tehnologija omogoča tudi odpravo visoke dioptrije ter je primerna za paciente z bolj suhimi očmi, intoleranco na kontaktne leče in tanjšo roženico.

Preštejte do devet in se z VIDIM ozrite v svet

Zakaj? Ker je VIDIM očesni center specializirani strokovnjak za odpravo dioptrije po najhitrejši metodi SMILE® pro v Sloveniji in širši regiji. Zaupanje v njihova strokovnost in znanje dodatno potrjuje dejstvo, da že vrsto let delujejo kot edini referenčni partner podjetja Carl ZEISS in njihov edini izobraževalni center za refraktivno kirurgijo v polmeru 500 kilometrov.

Ekipa vrhunskih strokovnjakov VIDIM očesnega centra svoje delo opravlja po najzahtevnejših mednarodnih standardih in s prepričanjem, da je za paciente dobro le najboljše.

