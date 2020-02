V boju proti staranju: laserji postajajo vse bolj iskana metoda za pomlajevanje obraza

Oglasno sporočilo

V Sloveniji narašča število pomlajevalnih posegov z laserji

Kot še razlaga sogovornik, se Slovenci pri izbiri estetskih posegov ne razlikujemo kaj dosti od naših zahodnih sosedov. Najpogosteje se odločamo za posege pomlajevanja, ki so po možnosti čim manj invazivni: "Med neinvazivnimi tretmaji je tako pri nas kot tudi v svetu najpopularnejši tretma pomlajevanje z botoksom, sledi pa mu pomlajevanje z dermalnimi polnili na osnovi hialuronske kisline.

doc. dr. Krešimir Božikov, dr. med., specialist plastične, estetske in rekonstruktivne medicine, Klinika Božikov. A med tistimi, ki se odločijo za neinvazivne metode pomlajevanja, raste število tistih, ki se raje kot za injekcije odločijo za trenutno izjemno priljubljene, pa tudi zelo učinkovite metode pomlajevanja z najsodobnejšimi laserskimi sistemi, ki so na zahodnih evropskih trgih – pa tudi v Sloveniji – že pravi hit," še razlaga dr. Božikov.

Prednosti pomlajevanja z laserji

In zakaj laser? V prvi vrsti zato, ker ima – kot nam pove Urša Fratnik Florijančič, dr. med, specialistka dermatovenerologije v centru za dermatologijo na Kliniki Božikov v Ljubljani – pomlajevanje z laserji številne prednosti v primerjavi z drugimi neinvazivnimi estetskimi posegi.

Z laserjem v prvi vrsti tretiramo kožo

Z botoksom in dermalnimi polnili dosežemo pravilne oblike obraza in čvrstost globljih struktur, ne naslavljamo pa povrhnjih struktur in kože na način, kot to lahko naredimo z laserjem. Z laserjem tako lahko odpravimo tudi pigmentne madeže, rdečino, žilice, vplivamo na hitrejšo obnovo zgornjih plasti kože ter bistveno stimuliramo povečano tvorbo kolagena v koži in podkožju. Vse to prispeva k dejanski pomladitvi kože in podkožnih struktur. Obraz je po takšnem posegu videti mlajši in osvežen.

V telo ne vnašamo tujih substanc

Lepota laserskih posegov je tudi ta, da v tkivo ne vnašamo tujih substanc, kar je za mnoge ljudi bistvena prednost. Poleg odpravljanja nepravilnosti kože z laserjem spodbujamo inherentno regenerativno sposobnost tkiva, kamor spadajo povečana tvorba kolagena in hitrejša rast celic kože ter njihova obnova.

Spodbujamo tvorbo kolagena in pri odpravi nepravilnosti ne poškodujemo okoliške kože

Laserji so tudi izjemno natančna orodja, kar pomeni, da pri odpravljanju nepravilnosti ne poškodujemo tkiva, ki ga ne smemo poškodovati. Nekateri učinki so vidni takoj, izgradnja kolagena pa se nadaljuje vsaj še mesec dni po posegu. Vsi opisani učinki so v strokovni literaturi tudi histološko dokazani.

Urša Fratnik Florijančič, dr. med., specialistka dermatovenerologije v laserskem centru Klinike Božikov.

V današnjem času je velika prednost, da se lahko takoj vrnemo k vsakodnevnim dejavnostim, in s sodobnimi laserji priznanih znamk mnogi posegi, ki jih izvajamo, zahtevajo zelo kratek ali celo ničen čas okrevanja.

Tudi za lasersko pomlajevanje izberite ustrezno usposobljenega strokovnjaka

Če se boste odločili za laserski poseg pomlajevanja, je nadvse pomembno, da izberete ustrezno usposobljenega in izkušenega zdravnika specialista. Neizkušenost izvajalca lahko poleg neučinkovitosti posega vodi v zaplete, kot so opekline, mehurji, brazgotinjenje in hiperpigmentacije. Laserske posege za učinkovito in varno pomlajevanje obraza mora izvajati estetski kirurg ali dermatolog v dobro opremljenih laserskih centrih.

Lasersko - neablativno pomlajevanje obraza

Neablativno pomlajevanje spada med tretmaje, pri katerih ni okrevanja. Na Kliniki Božikov v Ljubljani neablativno pomlajevanje obraza izvajajo z dvema visokotehnološkima sistemoma:

Fotopomlajevanje obraza s sistemom Nordlys SWT

Fotopomlajevanje je primerno za vsakogar, ki ga motijo pigmentne lise, rdečica obraza, vidne kapilare, neenoten ten kože, akne ali razširjene pore na obrazu. Metoda uporablja močno svetlobo ožjega spektra valovnih dolžin, ki se absorbirajo selektivno v nepravilnostih kože in jih tako uničijo, ob tem pa ne povzročajo ran ali poškodujejo zdrave kože. Tretma je minimalno boleč, traja največ eno uro in po njem se lahko vrnete k vsakodnevnim aktivnostim. Ne glede na to, katera je bistvena moteča težava, ki jo poseg odpravi – zaradi sproščanja fotonov in toplotne energije ob posegu je končni rezultat posega poenoten ten kože, ki postane bolj napeta, mehka in sijoča.

Fotopomlajevanje je primerno za vsakogar, ki ga motijo pigmentne lise, rdečica obraza, vidne kapilare, neenoten ten kože, akne ali razširjene pore na obrazu.

Pomlajevanje obraza z laserjem Candela Frax 1550

Laser Frax 1550 je odlična rešitev za nepravilnosti kože na obrazu. V koži povzroči nastanek izjemno tankih, vendar globokih nadzorovanih mikrostrukturnih poškodb tkiva, ki v tkivu sprožijo močan regenerativni odziv in popolno obnovo ter pomlajevanje, ne da bi na koži povzročal rane. "Z njegovo pomočjo gladimo gubice, zmanjšujemo pore in s pomočjo toplote stimuliramo nastajanje kolagena. Izjemno dober je tudi za terapijo brazgotin in strij. Za pomlajevanje z laserjem Frax 1550 velja, da je očitno viden rezultat že po enem posegu," poudarja dr. Fratnik Florijančičeva.

Laser Candela Frax1550nm odlično gladi gubice, zmanjšuje pore in s pomočjo toplote stimulira nastajanje kolagena. Izjemno učinkovit je tudi za terapijo brazgotin in strij. Kaj pa rezultat? Izboljšave oziroma eliminacije žilic je mogoče opaziti takoj po posegu. Hiperpigmentacije se izluščijo po od sedmih do desetih dneh in v tem obdobju je opazna tudi bolj mehka in sijoča koža. Zgladitev drobnih gubic je vidna takoj, procesi regeneracije pa potekajo še mesec dni po posegu. Podobno velja za razširjene pore.

Prednost obeh tretmajev je vsekakor v izjemnih rezultatih kljub njuni neinvazivnosti, kar omogoča takojšnjo vrnitev na delovno mesto in v praktično ničnem številu zapletov, če tretma izvede izkušen zdravnik.

Primer kože obraza pred in po posegu s tehnologijo Nordlys SWT. Vidno je zmanjšanje hiperpigmentacij, rdečine in drobnih gubic.

Lasersko - ablativno pomlajevanje obraza: za pomladitev kože, odpravo hiperpigmentacij in glajenje gub

Za bolj izrazite, globoke gube ter povešeno kožo in če si lahko privoščite teden dni počitka oziroma odsotnosti iz službe, na Kliniki Božikov izvajajo lasersko pomlajevanje kože obraza z laserjem Candela CO2RE. "Pri tem t. i. ablativnem pomlajevanju gre za invaziven poseg, pri katerem z visokoenergetskim laserjem odstranimo vrhnje plasti kože, izravnamo drobne gube in odpravimo žilne in pigmentne motnje. Učinek je takojšen in opazen, celjenje pa traja približno od sedem do deset dni," tretma opisuje dr. Božikov.

CO2RE lasersko pomlajevanje je ablativna metoda pomlajevanja, ki jo imenujemo tudi »skin resurfacing«. Z laserjem se v celoti odstrani povrhnjo plast kože, ki se nato popolnoma obnovi. S to metodo se najučinkoviteje odstranijo gube na obrazu, napne povešena koža in izboljša tekstura kože.

Po zacelitvi kože se koža izboljšuje še šest mesecev, rezultat pa je zmanjšana globina gub, poenoten ten kože na obrazu ter bolj napeta koža na obrazu.

Laserska odstranitev starostnih lis: prej (levo) – potem (desno). Foto: Urša Fratnik Florijančič, dr. med.

Lasersko pomlajevanje obraza: Najprimernejši čas je zdaj

Za katerikoli pomlajevalni tretma z laserjem bi se odločili, morate vedeti, da ga je najbolj priporočljivo izvesti v zimskem in zgodnjem spomladanskem času, ko koža še ni posončena. Pozneje se tveganje za zaplete in za zmanjšano učinkovitost poveča. Učinek laserjev in drugih visokotehnoloških sistemov je namreč večji na od sonca še neprizadeti koži, prav tako morate vedeti, da se po tovrstnih tretmajih kože še od štiri do osem tednov ne smete izpostavljati močenemu soncu.

Dnevi zdrave kože na Kliniki Božikov: Posvet pri dermatologinji z brezplačno analizo kože Na Kliniki Božikov vam v mesecu februarju in marcu v sklopu dermatološkega pregleda pri vodji laserskega centra, specialistki dermatovenerologije Urši Fratnik Florijančič, dr. med., brezplačno opravijo tudi analizo kože in kožnih struktur ter obraza s pomočjo najsodobnejših visokotehnoloških fotografskih naprav, ki se uporabljajo v estetski medicini in ki jih uporabljajo na Kliniki Božikov: Adonia – Fotofinder ali Vectra – Canfield. Če razmišljate o katerem izmed nekirurških pomlajevalnih posegov, vam bo dematologinja, ki se že vrsto let poglobljeno posveča laserski medicini, tudi svetovala, katera laserska terapija ali druga metoda pomlajevanja je prava za vas.

Naročnik oglasne vsebine je BOŽIKOV, D. O. O.