V 28 dneh 100-odstotno popravite svoj vid in si povrnite veselje do življenja

Razlika v ostrini vida po 28 dneh uporabe večtočkovnih očal.

Gospa Suzana je ena prvih uporabnic večtočkovnih očal, ki delujejo tako, da spodbudijo očesne mišice k naravnemu treningu in vadbi. Skrivnost delovanja očal je stimulacija očesnih funkcij z onemogočanjem tako imenovanega perifernega vida. Posledično je kakovost vida, ki se trajno izboljša. Tako lahko že po 28 dneh popravite hiperopijo, kratkovidnost, astigmatizem in se znebite daljnovidnosti (presbiopije). In vse to brez neudobnih korekcijskih očal, nehigienskih leč ali tveganih laserskih posegov.

Kako si je gospa Suzana rešila vid?

"Za to sodobno metodo zdravljenja vida sem se odločila po naključju," pravi Suzana. "V nekem nakupovalnem centru je bila akcija bele tehnike in do mene je pristopila prijazna gospa z letaki. Vzela sem enega, saj sem mislila, da gre za gospodinjske aparate. Nisem videla črk, zato sem doma prosila hčerko, da mi prebere vsebino ponudbe".

Kdor slabo vidi, dobro ve, kako neprijetno je to. Nenehno moraš nekoga prositi, da na glas prebere male črke, zlahka se kje izgubiš, tudi v trgovini, saj od daleč ne vidiš velikih napisov. Vsi pravijo, da je treba nekaj narediti glede tega. Zakaj ne storite nekaj glede tega? Ni tako preprosto. Progresivna očala so strašno draga, prenašanje dveh parov očal in nenehno menjavanje pa sta strašno neprijetna.

Metoda, ki mi je popolnoma popravila vid

Doma sem letak pokazal hčerki in izkazalo se je, da gre za povabilo k preizkusu nove metode za izboljšanje vida. To sem tudi izkoristila. Imela sem veliko srečo, da je ta gospa pristopila k meni. Že po enem tednu uporabe večtočkovnih očal sem videla veliko bolje. Šla sem na pregled k optiku, da še uradno potrdi moje domneve o izboljšanju vida. Izkazalo se je, da sem si obnovila sposobnost ostrega vida na daljavo za 56 odstotkov. In to le v enem tednu. Po drugem tednu se mi je vid za branje izboljšal za kar 78 odstotkov.

Srečna sem ...

Joj, kakšno veselje je bilo to. Nazaj sem si pridobila vid, ki sem ga imela v mladosti. Vedela sem, kaj se dogaja okoli mene, in ni me bilo več strah prečkati ulice. Videla sem stvari, ki jih prej nisem imela možnosti videti. Ko sem se urejala, mi je iz rok padel uhan. Takoj sem ga videla na puhasti preprogi. Moja hči je bila presrečna, da sem končno temeljito očistila okna in ji ni bilo treba popravljati "mojega dela". In sama sem lahko prebrala pismo, ki so mi ga poslali z banke, tudi drobni tisk na koncu pisma.

In potem sem videla, kako zelo jim je mar zame ...

Najboljše je prišlo kasneje. Na hodniku poleg mojih ključev je ležal kos papirja. Mislila sem, da je za v smeti. Pogledala sem ga, za vsak primer, in videla nekaj izračunov v drobnih številkah, načečkanih s svinčnikom. Hitro mi jih je uspelo razvozlati. Izkazalo se je, da sta moja hči in njen mož iskala način, kako bi plačala mojo operacijo oči. Pripravljeni so se bili odpovedati dopustu, da bi me hitreje poslali na kliniko! Bila sem zelo ganjena. Kartice nisem vrgla proč, ampak sem nanjo dopisala: Draga hči hvala, ampak zdaj vidim! Ko je to videla, je jokala od sreče. Z denarjem, ki ga je privarčevala, pa je plačala poletni dopust tudi meni. Morda jih celo presenetim in jih jaz odpeljem na dopust. Saj se odlično znajdem na voznikovem sedežu.

Končno lahko uporabljam sončna očala. In zdaj nosim samo te!

Brez vida sem bila popolnoma nebogljena

Zdaj lahko popolnoma uživam v svojem življenju in ga ne grenim drugim. Ponovno sem si pridobila neodvisnost in imam več zaupanja v svojo družino. Ne potrebujem več njihove pomoči pri vsakodnevnih opravilih, prav tako pa se ne bojijo pri meni puščati svojih otrok (moj vnuk je star šele eno leto). V treh tednih sem si popravila vid, sama. Tudi vi si lahko popravite vid v 28 dneh.

Če si želite popraviti vid v 28 dneh, kot ga je gospa Suzana, izkoristite program za obnovitev vida zdaj. To je enkratna priložnost, da se programu pridružite, s privlačnim popustom. Število priporočil je omejeno, zato ne odlašajte in si rezervirajte mesto v tem programu zdaj in si povrnite vid v 28 dneh.

