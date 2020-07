Uhajanje urina ni le tegoba starejših – se dogaja tudi vam?

Oglasno sporočilo

Nenamerno uhajanje urina, ki ga strokovno imenujemo urinska inkontinenca, lahko v veliki meri vpliva na kakovost življenja posameznika. In čeprav so mnogi prepričani, da lahko doleti le starejše, to še zdaleč ni res.

INKONTINENCA NE IZBIRA, doleti tako moške kot ženske.

Urinska inkontinenca se od posameznika do posameznika razlikuje. Pri nekaterih se pojavi le nekaj kapljic ob nenadnem smehu, pri drugih pa večje količine izločenega urina, neodvisno od dejavnosti, na kar pa ne morejo vplivati. Pojavi se lahko že pri mladostnikih, predvsem kot posledica strahu pred odraščanjem, včasih pa tudi kot posledica večjih stresnih obremenitev. Z urinsko inkontinenco se sicer lahko srečajo posamezniki vseh starosti ob zaprtju, uživanju določenih zdravil in ob okužbi sečil. Zaradi hormonskih sprememb in povečane teže maternice je značilna tudi za nosečnice, samo v menopavzi pa se z inkontinenco sreča več kot 40 odstotkov žensk, prav tako se ta težava pojavi pri približno enakem odstotku žensk v postmenopavznem obdobju.

KAKO SI POMAGATI?

Pojav urinske inkontinence ni nikoli prijetna izkušnja, vendar lahko, ko prepoznamo vzroke, vplivamo na njen potek in zdravljenje. Preproste spremembe in prilagoditve življenjskega sloga, prehrane in dejavnosti so včasih dovolj, da omejimo težave z uhajanjem urina. Vsakodnevno izvajanje vaj za trening mišic medeničnega dna pri ženskah pripomore k močnejšim in prožnim mišicam, ki so pomembne za nadzor izločanja urina.

PRIPOMOČKI ZA LAJŠANJE TEŽAV Z INKONTINENCO

Izredno pomembno pa je tudi, da vemo, da obstajajo pripomočki pri težavah z inkontinenco. Na voljo so vpojni izdelki (predloge oz. vložki), ki se razlikujejo glede na velikost in stopnjo vpojnosti. Glede na same spremembe sluznice in kože je prav, da se pred nakupom posvetujemo s strokovnjaki za pripomočke za inkontinenco. Pomembno je, da pripomočki za inkontinenco ne vsebujejo dišav, lateksa in niso beljeni z agresivnimi snovmi ter omogočajo zračenje kože, s čimer zmanjšamo možnost nastanka težav s kožo in sluznico. Diskretnost pripomočkov, visoka zaščita pred iztekanjem urina ter nevtralizacija neprijetnega vonja omogočajo nemoteno opravljanje vsakodnevnih dejavnosti.

KATERE VLOŽKE ZA INKONTINENCO IZBRATI?

Če potrebujete zaščito pred iztekanjem, hkrati pa si želite udobja in diskretnosti, preizkusite vložke Abena, ki jih preprosto pričvrstite s pomočjo samolepilnih trakov. Vložki Abena poskrbijo za popolno zračnost, z edinstvenim sistemom Top Dry zagotavljajo občutek suhosti in hitro vpijanje, prav tako pa preprečujejo neprijetne vonjave. In še ena dobra novica? Ne vsebujejo lateksa in klora ter tako zmanjšujejo možnost za nastanek težav s kožo in sluznico.

KAKO IN KJE DISKRETNO KUPITI VLOŽKE ZA INKONTINENCO?

Kljub temu, da inkontinenca ne bi smela biti tabu tema, pa se marsikdo še vedno sramuje tegobe, ki ga je doletela. Ali ste vedeli, da lahko vložke za inkontinenco naročite kar prek spleta, in sicer v spletni drogeriji tusdrogerija.si? Nakupovanje v spletni drogeriji je 100-odstotno varno in diskretno, dostava pa hitra in zanesljiva. Ponudbo vložkov za inkontinenco Abena v spletni drogeriji si oglejte TUKAJ, ob naročilu nad 45 evri pa je DOSTAVA NA DOM celo brezplačna!

